濟州航空失事真正原因曝！南韓國交部證實「鳥擊」：引擎發現羽毛

▲南韓國土交通部針對濟州航空失事客機的殘骸與引擎進行調查。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

濟州航空一架波音737-800客機，去年12月29日上午從泰國曼谷飛往南韓務安，豈料降落時卻疑似因遭遇鳥擊，導致引擎故障、起落架失靈，重飛迫降時以機腹著地滑行，最終衝出跑道撞向混凝土牆後爆炸。如今，南韓政府針對失事客機的引擎進行調查，在其中一顆引擎發現羽毛，證實失事原因與鳥擊有關。

根據《韓聯社》，南韓國土交通部今（7）日下午指出，目前該架濟州航空失事客機兩側引擎在經過打撈後已經移送至機棚（機庫），由航空鐵道事故調查委員會針對引擎進行調查，其中一端引擎遭土堆覆蓋，委員會將土推從引擎除去後，果不其然在引擎內發現部分鳥類的羽毛。

航空鐵道事故調查委員會預計將向鳥禽專家諮詢，釐清遭捲進引擎的鳥類屬於哪個物種，並釐清鳥擊時鳥類遭到捲入飛機引擎的原因。同時，委員會計畫透過內視鏡，進一步探尋引擎的產生破損的位置以及其毀損程度，並釐清引擎的損壞是否為鳥擊所造成。

▲▼調查團隊在濟州航空失事客機的引擎裡發現羽毛。（圖／達志影像／newscom）

另外，委員會也會回收事故客機的起落架與其他相關零件，進行更進一步的調查。此次調查中，必須釐清鳥擊後機長決定重飛的理由，以及為何重飛時在明顯無法有效提升高度的情況下，選擇「偏置進入」（TEARDROP，直譯淚滴進入）從跑道反方向迫降，以及在起落架失靈的情況下機腹著地的原因。

為了釐清上述爭論，必須取得駕駛艙語音記錄儀（CVR）、飛行數據記錄器（FDR）等兩個黑盒子的內部資料，掌握駕駛艙內以秒為單位的對話內容，進而比照當時機師在何種情況下做出何種關鍵決定，而機體又是呈現何種反應。

據悉，由於飛行數據記錄器的外觀連接裝置毀損，因此必須送交生產商所在的美國，以便取出數據資料。

▲濟州航空7C2216客機事故概要圖，點擊圖片可以放大。（圖／記者張方瑀、王佩翊製）

針對此次濟州航空失事，航空鐵道事故調查委員會事故調查團長李昇烈（音譯）在簡報會議上，證實飛機失事的原因的確與鳥擊有關，「其中一側引擎，明顯與（鳥擊衝突）有關。不過到底是兩側引擎同時出現鳥擊、還是另一端比較不嚴重，還是必須經過調查才能釐清。」

另外，針對從引擎裡面發現的羽毛，南韓也將和美國國家運輸安全委員會（NTSB）一起展開分析作業。

至於跑道尾端所設置的混凝土牆與儀表著陸系統（Localizer），南韓國土交通部還是維持先前立場，認為該項設施在法理上並無違法疑慮。