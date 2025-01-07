　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金主愛陪老爸觀看極超音速飛彈試射　南韓軍方諷「北韓吹牛」

▲▼北韓6日上午從平壤發射極超音速遠程飛彈，金正恩、金主愛觀摩試射過程。（圖／達志影像）

▲北韓6日上午從平壤發射極超音速遠程飛彈，金正恩、金主愛觀摩試射過程。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓昨（6）日上午從平壤向東北方發射極超音速飛彈。北韓官媒透露，在其最高領導人金正恩偕同寶貝女兒金主愛的視察下，飛彈在預定軌道上以最快速度12倍音速（馬赫）飛行，並達到2次頂點高度，金正恩非常滿意試射結果，認為敵方的攔截系統無法匹敵。對此，南韓軍方分析，北韓此次試射恐怕又以失敗收場。

根據北韓官媒《朝中社》，在飛彈總局局長張昌河的指導下，北韓6日上午在首都平壤郊外一處發射場，試射新型極超音速遠程飛彈（IRBM），金正恩則是參觀該枚飛彈的滑翔監控體系之試射過程，而金主愛則是在一旁觀看。

報導指出，該枚極超音速飛彈在製作上使用新型碳纖維複合材質，在發射後向東北方飛行，其搭載高超音速滑翔飛行器（HGV）的彈頭飛行速度達到12倍音速（馬赫），第1次頂點高度達到99.8公里、第2次頂點高度為42.5公里，最後沿著預定軌道準確落在1500公里外的公海模擬標靶水域。

▲▼北韓6日上午從平壤發射極超音速遠程飛彈，金正恩、金主愛觀摩試射過程。（圖／達志影像）

金正恩對於試射成果非常滿意，認為新型極超音速飛彈的研發，因飛行軌道難以預測，能夠導致敵軍的飛彈攔截系統失靈，聲稱能夠有效穿透任何一個國家精密的飛彈防禦攔截網，對敵方構成嚴重的軍事打擊。

不過，南韓聯合參謀本部等軍方與軍事專家，卻對北韓官媒的說法打上一個非常大的問號，認為北韓又再度使出「欺瞞戰術」。根據南韓《韓聯社》，南韓聯參謀本部公報室長李成俊在例行簡報會議上表示，「北韓所聲稱的飛行距離與第2次頂點高度，其欺騙的可能性相當高。因為，該枚飛彈根本沒有所謂的第2次頂點高度！」

李成俊補充，「根據美日韓進行分析的結果，該枚北韓飛彈的飛行距離只有1100公里，且沒有第2次頂點高度。基本上，北韓向來是擅長於煽動、欺瞞的組織。」

▲▼北韓6日上午從平壤發射極超音速遠程飛彈，金正恩、金主愛觀摩試射過程。（圖／達志影像）

韓媒《News1》指出，北韓也曾於去年4月2日，在平壤市郊外某軍隊訓練場，朝東北方發射極超音速遠程飛彈「火星16型」，當時第1次頂點高度達到101.1公里、第2次頂點高度為74.3公里，飛行距離為1000公里。

南韓軍方分析，此次試射的飛彈在外型上與上一次並無明顯差異，這兩次試射雖然第1、2節引擎皆能正常分離，且達到第1次頂點高度，但皆未能達到第2次頂點高度。

據悉，極超音速飛彈的飛行軌道難以預測。與飛行軌道穩定的彈道飛彈不同，極超音速飛彈的落彈點難以預測，且可以在距離地表50公里以內的高度低空飛行，受到地球曲率的影響，敵軍往往難以透過雷達事前探測、追蹤，且其飛行軌道具有機動性，因此敵方難以攔截。同時，遠程飛彈射程達到3000至5500公里，北韓最遠可以打到美國關島。

為了突破美國所建構的飛彈防禦網絡，近年來中國、俄羅斯積極研發極超音速飛彈（高超音速飛彈）。對此，南韓國會議員庾龍源認為，為了有效提升極超音速飛彈的低空滑翔與第2次頂點高度、迂迴飛行等能力，北韓一定會持續進行試射。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／抓到了！永和男猛刺24歲前妻　商場落網
西藏強震「破壞力為921一半」　專家：板塊向東推不排除影響台
從數字看「以罷制罷」！藍營鎖定雙北4綠委　吳思瑤是頭號目標
快訊／3縣市低溫特報！　急凍跌破10度
邱軍撞死人！尾牙緊急換人　「6位數酬勞曝光」釣出一票藝人
東京飛台北！　整台飛機「只有他1位乘客」
凌濤與黃揚明吵翻！　拍桌互嗆
ET民調／78%民眾預期物價持續上漲　近3成喊每月入不敷出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

杜魯道將辭去總理！　加拿大政局「可能發展一次看」

委內瑞拉宣布「斷交巴拉圭」　不滿巴國挺反對派

金主愛陪老爸觀看極超音速飛彈試射　南韓軍方諷「北韓吹牛」

30官員遭集體槍斃！北韓認了「存在公開處決」　專家揭黑暗目的

破門發現一家五口陳屍屋內　警查出5人睡覺開暖氣「死因是窒息」

去機場「這樣穿」過安檢超NG！美當局也認證　點名3設計

悲劇！好市多悄撤「免費磨豆機」原因曝　會員哀嘆：福利沒了

加薩援助車隊遇襲　聯合國糧食署控以色列開火

19歲少女打輝瑞疫苗　6個月變「三重G罩杯」！動刀改善罕見病症

美東暴雪凍雨導致5人喪命！打亂陸空交通　航班停飛機場關閉

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

邱軍撞死計程車司機「肇逃2天」　照常上工唱跨年：一起變更好

三重傾斜民宅「20：49突然倒下」　住戶來不及取物痛哭！

#邱軍 撞亡運將稱「以為石頭」　家屬怒嗆肇逃：是不是人啊

#三重 民宅傾斜災情惡化！牆、地斷裂擴大撤離14戶

成毅「在哪跌倒就在哪社交」

杜魯道將辭去總理！　加拿大政局「可能發展一次看」

委內瑞拉宣布「斷交巴拉圭」　不滿巴國挺反對派

金主愛陪老爸觀看極超音速飛彈試射　南韓軍方諷「北韓吹牛」

30官員遭集體槍斃！北韓認了「存在公開處決」　專家揭黑暗目的

破門發現一家五口陳屍屋內　警查出5人睡覺開暖氣「死因是窒息」

去機場「這樣穿」過安檢超NG！美當局也認證　點名3設計

悲劇！好市多悄撤「免費磨豆機」原因曝　會員哀嘆：福利沒了

加薩援助車隊遇襲　聯合國糧食署控以色列開火

19歲少女打輝瑞疫苗　6個月變「三重G罩杯」！動刀改善罕見病症

美東暴雪凍雨導致5人喪命！打亂陸空交通　航班停飛機場關閉

一粒IG暴風漲粉35萬登日媒！　「不敢素顏出門」爆紅困擾全說了

陸大眾點評內測「點仔」　用AI推薦餐廳及菜餚

陸失聯男星「一天收入不到1000」　合作演員曝內幕：他就是普通人

獨／抓到了！永和男猛刺24歲前妻逃逸　新莊商場落網

2025 CES萊雅發表肌膚檢測儀　用5分鐘測出你擦的保養品有沒有效

高雄火鍋業者捐10桌年菜！暖助身障長者過好年　盼好心人齊響應

埔里免費落羽松秘境紅了！號稱全台最美停車場　午前來拍畫面最美

同時得新冠+流感！30多歲女發燒、咳嗽拖兩周　就醫已重症肺炎

瞄準換新需求！居家年貨節金龜絨被毯買一送一　保溫杯、收納箱、香氛只要8元

台東「好空氣企業優良行動標章」評比　5單位獲公開表揚

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

國際熱門新聞

北韓恐在首爾引爆核彈！屍體蒸發200萬人死傷

百萬網紅媽一屍2命　吃晚餐噎到窒息亡

19歲少女打輝瑞疫苗　突變「三重G罩杯」

人類2032年後不再變老　AI專家：能活500歲

科學家：2032年後AI可讓人停止老化　人類可活到500歲

台積電ADR漲逾5%創歷史新高！　那斯達克勁揚243點

拜登宣布　永久禁止「沿岸開採油氣」

女腹痛就醫驚覺罹癌　切除8器官現況曝

「戰死兒子」2年後打電話來：回家了

杜魯道請辭　川普酸：加拿大可當第51州

俄軍宣布拿下烏東「重要後勤樞紐」

網紅Coser偷車炫耀　本尊竟是39歲大叔

北海道「沙丁魚屍」堆滿海岸　網憂地震前兆

韓公調處抓尹錫悅失敗　請警動手又遭拒

更多熱門

相關新聞

北韓認了「存在公開處刑」　專家揭暗黑操作

北韓認了「存在公開處刑」　專家揭暗黑操作

北韓去年7月發生嚴重洪災，據報造成4000多人喪命，更傳出重災區有30名官員因治水不利被集體處決，而聯合國去年底人權理事會普遍定期審議（UPR）中，北韓官員更首度承認在特殊情況下會公開處決囚犯，令專家憂心，未來北韓人權問題恐怕進一步惡化。

南韓呼吸道疾病大爆發！流感病患暴增2.4倍

南韓呼吸道疾病大爆發！流感病患暴增2.4倍

北韓軍「闖民宅」躲無人機　將俄老人趕出去

北韓軍「闖民宅」躲無人機　將俄老人趕出去

逮捕令難執行！南韓公搜處聲請「延長期限」

逮捕令難執行！南韓公搜處聲請「延長期限」

「台灣人知道我」辰己涼介很開心

「台灣人知道我」辰己涼介很開心

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮極超音速飛彈金正恩金主愛平壤

讀者迴響

熱門新聞

即／三重傾斜民宅倒下！住戶來不及取物痛哭

KTV包廂變刑場！他被暴打「眼球掉地」慘失明

建商挖垮民宅！三重受災戶悲控損失千萬

警察年改三讀　所得替代率80％、退警月領7.4萬「比部會次長高」

婆婆下令「輪流住院照顧大姑」　媳當場擊落！千人拍手

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人

即／王天佑「綠島逃獄7.5hrs」　藏匿地點曝光

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽道歉

「急診上班請戴N95」醫護嘆：又要窒息了

北市獸父警「7年性侵348次」！女兒慘淪酒後洩慾機器

仁川機場「狂傳一票災情」　台灣旅客勸世：沒趕上飛機

高雄女不信被詐騙！騙警察慘賠5627萬

西藏6.8地震已致32死　居民嚇：被搖醒

北韓恐在首爾引爆核彈！屍體蒸發200萬人死傷

美女主播變「性治療師」　日接4客月薪6位數

更多

最夯影音

更多

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面