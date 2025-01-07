金主愛陪老爸觀看極超音速飛彈試射　南韓軍方諷「北韓吹牛」

▲北韓6日上午從平壤發射極超音速遠程飛彈，金正恩、金主愛觀摩試射過程。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓昨（6）日上午從平壤向東北方發射極超音速飛彈。北韓官媒透露，在其最高領導人金正恩偕同寶貝女兒金主愛的視察下，飛彈在預定軌道上以最快速度12倍音速（馬赫）飛行，並達到2次頂點高度，金正恩非常滿意試射結果，認為敵方的攔截系統無法匹敵。對此，南韓軍方分析，北韓此次試射恐怕又以失敗收場。

根據北韓官媒《朝中社》，在飛彈總局局長張昌河的指導下，北韓6日上午在首都平壤郊外一處發射場，試射新型極超音速遠程飛彈（IRBM），金正恩則是參觀該枚飛彈的滑翔監控體系之試射過程，而金主愛則是在一旁觀看。

報導指出，該枚極超音速飛彈在製作上使用新型碳纖維複合材質，在發射後向東北方飛行，其搭載高超音速滑翔飛行器（HGV）的彈頭飛行速度達到12倍音速（馬赫），第1次頂點高度達到99.8公里、第2次頂點高度為42.5公里，最後沿著預定軌道準確落在1500公里外的公海模擬標靶水域。

金正恩對於試射成果非常滿意，認為新型極超音速飛彈的研發，因飛行軌道難以預測，能夠導致敵軍的飛彈攔截系統失靈，聲稱能夠有效穿透任何一個國家精密的飛彈防禦攔截網，對敵方構成嚴重的軍事打擊。

不過，南韓聯合參謀本部等軍方與軍事專家，卻對北韓官媒的說法打上一個非常大的問號，認為北韓又再度使出「欺瞞戰術」。根據南韓《韓聯社》，南韓聯參謀本部公報室長李成俊在例行簡報會議上表示，「北韓所聲稱的飛行距離與第2次頂點高度，其欺騙的可能性相當高。因為，該枚飛彈根本沒有所謂的第2次頂點高度！」

李成俊補充，「根據美日韓進行分析的結果，該枚北韓飛彈的飛行距離只有1100公里，且沒有第2次頂點高度。基本上，北韓向來是擅長於煽動、欺瞞的組織。」

韓媒《News1》指出，北韓也曾於去年4月2日，在平壤市郊外某軍隊訓練場，朝東北方發射極超音速遠程飛彈「火星16型」，當時第1次頂點高度達到101.1公里、第2次頂點高度為74.3公里，飛行距離為1000公里。

南韓軍方分析，此次試射的飛彈在外型上與上一次並無明顯差異，這兩次試射雖然第1、2節引擎皆能正常分離，且達到第1次頂點高度，但皆未能達到第2次頂點高度。

據悉，極超音速飛彈的飛行軌道難以預測。與飛行軌道穩定的彈道飛彈不同，極超音速飛彈的落彈點難以預測，且可以在距離地表50公里以內的高度低空飛行，受到地球曲率的影響，敵軍往往難以透過雷達事前探測、追蹤，且其飛行軌道具有機動性，因此敵方難以攔截。同時，遠程飛彈射程達到3000至5500公里，北韓最遠可以打到美國關島。

為了突破美國所建構的飛彈防禦網絡，近年來中國、俄羅斯積極研發極超音速飛彈（高超音速飛彈）。對此，南韓國會議員庾龍源認為，為了有效提升極超音速飛彈的低空滑翔與第2次頂點高度、迂迴飛行等能力，北韓一定會持續進行試射。