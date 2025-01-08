路上一堆「白框框」標線型人行道惹議　彰化市民怒：路是我家的

記者唐詠絮／彰化報導

為了改善彰化市大埔路人行道，彰化縣政府工務處規劃重新劃設道路標線，將車道縮減為雙向各約3.2公尺的混合車道，同時設置1.5公尺寬的機車臨停格，及0.9至1.2公尺的標線型人行道，提供行人提供專屬步行空間，但卻引來當地商家與住戶反彈，要求停工。

▲彰化市大補路增設行人道停機車塞爆。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

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縣府表示，為了推動行人安全道路環境政策，選定市區最熱鬧的大埔路，進行整體道路交通環境改善，其中以「車道瘦身」、「劃設標線型人行道」及「停車彎」三大目標來提升大埔商圈整體道路交通環境，作為全縣首條友善人行道的示範道路。

許多商家和居民擔心標線劃設後影響進出便利。今天市民代表走上街頭現勘，聽到不少用路人的抱怨聲，有居民表示，大埔路不僅車流量大，經常有大車出入，縮減路幅後，汽機車共用車道，不僅增加危險，機車族鑽車陣更是險象環生。還有住戶反對，門口的路是自己的，不希望被停滿機車。

▲彰化大補路增設行人道停機車遭罵翻。

對此縣府指出，目前工程已施作到一半，將觀察1週限縮車道後的車流狀況，若可行，會持續推進，目標在農曆年前完工，但為考量整體交通環境，將進行半年的觀察期，確認改善成效。

縣府強調，此次利用車道瘦身後多出之車道寬度及舊有路肩空間，不僅可提供行人清楚的行走區域，避免行人與車輛混行的風險，減少交通事故發生的機會，另外可提供消費者機車停放空間及商家卸貨空間，以不妨礙用路人正常行駛範圍，有效提高行車順暢度及行人安全性，並帶動商圈經濟發展。