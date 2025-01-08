東港警長警廣打詐宣導　假投資詐欺居詐騙排行榜冠軍

▲東港警分局高至正分局長與警廣高雄台連絡宣導打詐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局東港分局分局長高志正於7日上午9時許，於警察廣播電臺高雄分臺空中連線反詐騙宣導，傳授「防詐」觀念，期盼聽眾朋友「遠離詐騙」。

東港警分局表示，隨著科技的不斷進步，詐騙類型日新月異，手段多樣，根據內政部警政署「打詐儀表板」顯示，目前詐騙排行榜，分別為：「假投資詐欺」、「網路購物詐騙」、「假買家騙賣家詐騙」、「假交友(投資詐財)」、「盜(冒)用LINE帳號詐騙」。其中以「假投資」讓民眾受害最嚴重，遭詐金額動輒數百萬或千萬元以上。政府成立打詐國家隊，警察當前重要任務以「打詐、防詐」為主，展現打詐決心。



高分局長表示，「打詐儀表板」將每日全國遭詐總金額及詐騙案件、類型總數據呈現給民眾觀覽，讓民眾了解目前詐騙趨勢，以提昇自身的防詐意識，降低受騙風險。

刑事警察局並製作一系列的反詐騙宣導影片「冷靜想想」及「詐騙套路來解密」，讓聽眾朋友可以了解當前詐騙類型，並謹記防詐3步驟「一聽、二掛、三查證」如遇詐騙案件，可先撥打165反詐騙諮詢專線或110即時查證，多懷疑、多確認，加強反詐意識。

另提醒聽眾朋友，年節將至，除注意偽鈔流竄外，警方亦有提供護鈔服務，民眾倘需要提領巨額款項，歡迎向警方申請此項服務，守住大家的辛苦錢，共同營造安全生活環境。