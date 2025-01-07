小小警察初體驗　國小生參訪馬蘭派出所

▲國小生參訪馬蘭派出所。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣馬蘭國小二年級師生約20人，日前下午前往馬蘭派出所參訪，體驗小小警察的工作。馬蘭所所長尤律文親自示範警用裝備操作，並讓小朋友實地了解警察勤務，藉此拉近距離。

活動中，所長除了介紹警用機車、巡邏車等裝備，也讓他們實際體驗巡邏車擴音器及警報器。現場並設置警用裝備展示區，包含警棍、防彈背心、警用盾牌、交通指揮棒等裝備，一窺警察工作的日常，並宣導165反詐騙網站的「打詐儀表板」（https://165dashboard.tw/）功能，透過生動活潑的方式，教導學童如何查看最新詐騙手法預警及各地詐騙案件統計，提醒大家要提高警覺，避免受騙上當。

於參訪活動尾聲，他們紛紛拿出事先準備好的感謝卡片，將滿滿的感激之情親手交給所長，這些天真的筆觸與純淨的心意，不僅是對警察工作最好的肯定，更激勵著警察同仁持續為維護社會治安打拚。

在地學校師生透過參訪，除了增進警民互動，也讓師生更了解警察工作的辛勞，也可以透過參訪互動過程宣導交通、防詐等資訊，培養正確法治觀念。此次活動獲得師生熱烈迴響，學校表示未來將持續安排類似參訪活動，期待能在快樂學習之餘，接收知識收穫滿滿。