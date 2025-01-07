綠預告警察年改三讀違憲　游毓蘭氣轟：民進黨多痛恨警消？

▲警察人員人事條例部分條文修正草案三讀通過，民進黨立院黨團在附帶決議中，指稱明顯違憲。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者柯振中／綜合報導

立院三讀通過警察人員人事條例部分條文，退休警消所得替代率提高至80％，民進黨立院黨團對此提出附帶決議，指稱修正案明顯違憲。對此，前立委游毓蘭發文痛斥，過去在立院時，從未看過這種附帶決議，根本是驚世奇譚，「民進黨到底有多麼恨警消？」

游毓蘭在臉書上痛斥，「民進黨到底有多麼恨警消？還是已經濫用警消成習，不懂得珍惜這群為台灣的和平安全做牛做馬的警消？」游毓蘭說，他終生都在警察的大家庭，雖然領的是教育人員的退休金，但她心疼警消弟兄長期遭濫用、霸凌，退休後還要忍受民進黨政府的汙名化與剝削。

▲游毓蘭在臉書發文，質問民進黨究竟多痛恨警消。（圖／翻攝臉書／游毓蘭）



游毓蘭說，警消在職場上長年健康受到侵害，餘年較國人平均短，現在在野黨聯手調升警消退休金的所得替代率、肯定警消的辛勞，是憐惜這群奉獻台灣治安、公安的特殊族群。沒想到民進黨立院黨團提出這種附帶決議，讓她聞所未聞，「在修法之前就已經預告修法違憲，＃這是聞所未聞的驚世奇譚？」

游毓蘭認為，「有這樣執政黨，我們還需要敵人嗎」，這項附帶決議，民進黨48為出席委員投了贊成票，幸好有在野黨的60票否決才沒有通過，「＃警察消防海巡同仁你們不心寒嗎？請所有的警消同仁去民進黨立委的臉書上去留言表達憤怒！」