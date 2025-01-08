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川普：墨西哥灣是美國的　名字應該改成「美洲灣」

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普。（圖／路透）

文／中央社

美國總統當選人川普今天指出，近日將宣布把墨西哥灣更名為「美洲灣」，他強調美國在那邊「做大部分的事，那是我們的」。他也重申，將對墨西哥和加拿大徵收高額關稅。

川普（Donald Trump）今天在佛州自宅海湖俱樂部（Mar-a-Lago）召開記者會。他提到，美國對墨西哥有龐大貿易逆差，美國幫了墨西哥很多，墨西哥基本上被販毒集團控制，「不能讓這個狀況發生，墨西哥有很大的麻煩，是很危險的地方」。

川普接著說，很快會宣布將墨西哥灣（Gulf of Mexico）改名爲美洲灣（Gulf of America），這個名字聽來非常好、非常適合，並表示墨西哥必須停止讓數百萬人湧入美國。他還說美國與墨西哥、加拿大邊境是毒品進入美國的管道。

川普去年12月表示，他上任第一天將簽署行政命令，對來自墨西哥、加拿大進口的所有商品徵收25%關稅，直到他們解決合成鴉片類藥物芬太尼和非法移民等問題。他今天重申，將對這兩個國家徵收高額關稅。

共和黨聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）隨後在社群媒體貼文，表示她將會提出法案，讓墨西哥灣改名爲美洲灣。

川普將在本月20日就職。美國新聞網站Axios報導，川普要將墨西哥灣改名，是他在全球舞台上展現權力的最新例子。他近期也說，美國要買下格陵蘭島（Greenland）、取回對巴拿馬運河（Panama Canal）的控制權，以及加拿大應成為美國的第51州。

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