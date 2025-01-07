花23.7億蓋出「智障」外役監　獄方嚴格督工「智能已恢復98％」

▲八德外役監表示，智能監獄工程原先發現的中央台監視螢幕缺失現已改善。（圖／矯正署提供）

記者劉昌松／台北報導

花費23.7億元預算的八德外役監智能監獄，至今逾期2年無法完工，又被爆出施工品質奇差，監所後方三道門無法操控，防逃大門形同虛設；八德外役監7日發布新聞稿證實，先前已發現多項工程缺失，並依法規契約逐項計罰，獄方表示絕無縱容或包庇情事，等廠商3月底申報竣工，將嚴格督導，確保公共工程品質。

法務部矯正署八德外役監新建工程是在2018年9月間決標，目前由隆銘綠能的子公司同開營造統包，新監獄規劃採用電子監控、臉部辨識、監獄內人員定位等科技化管理，同時預計增加超過1200名收容人數，舒緩矯正機關超收壓力，可是目前僅完成部分工程，收容數字只有190人，未完工的部分更被爆料漏洞百出。

▲吹哨者爆料先前新建工程時，中央台螢幕出現無法接收訊號的瑕疵。（圖／讀者提供）

吹哨者向《ETtoday新聞雲》爆料，智能監獄在先前的驗收過程中，被發現同監獄後方的「三道門」無法遙控、人臉辨識訊號無法回傳，甚至有一道門的遙控設備因電流有問題，乾脆把電線剪了先纏在欄杆上，改以手動操作，而需要掌控全監狀況的中央台螢幕，也經常出現沒訊號的嚴重缺失。

吹哨者質疑，八德外役監早就發現施工缺失，卻放任同開營造未按圖施工，刻意排除原先通過審核的配合廠商，導致工程進度嚴重落後，且完成品質低落，恐釀出監控不足，受刑人逃脫事件。

▲▼智能監獄遙控門無效，原把電線纏在欄杆(上圖)，下圖為改善後的現況。（圖／讀者提供、矯正署提供）

對此，監所人員在7日上午受訪時表示，已對同開營造逐項逐次開罰約4億元，逼近合約中的簽約金20%開罰上限，而且扣住第三期工程保證金6千萬元，目前總施工進度超過9成，監所也已盤點目前已知的各項缺失或逾期工程，要求統包商改善並達到設計要求。

八德外役監7日晚間發布新聞稿，揭露原本剪線的遙控門現已改善，中央台監控螢幕也達到正常，正等待最後驗收，八德外役監完整新聞稿內容如下：

本監嚴格督導新建工程進度，針對廠商施工逾期及缺失，均依法計罰，將持續要求盡速履約完工

旨案新建工程係由統包廠商採二階段分段完工方式進行，並委由專案管理廠商及監造廠商，提供工程管理及監造等技術服務。本監使用區域屬第一階段工程，已於112年3月2日完工，第二階段工程則尚未完工。惟於第一階段驗收及第二階段工程督導時，主動發現今(7)日報載中所指之多項缺失，故按政府採購法及雙方工程契約規定逐項計罰，並要求統包廠商改善，絕無縱容或包庇之情事。

目前第二階段工程進度已達98％，預計於今(114)年3月底申報竣工，本監將嚴格督導其施作進度，並依前開規定持續計罰統包廠商工程落後部分，若再有逾期或重大缺失，不排除採取終止契約等最後手段。此外，本監將督責專案管理及監造廠商就工程缺失要求統包廠商確實改善，同時完備相關法定程序，俟全案完工後，將按契約內容覈實辦理驗收，以確保公共工程品質。