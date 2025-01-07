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八德外役監遭批新建工程爆爛尾　獄方：嚴格督工要求履約完工

▲矯正署八德外役監遭批新建工程爛尾，副典獄長蔡俊宏說明獄方處理情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲矯正署八德外役監遭批新建工程爛尾，副典獄長蔡俊宏說明獄方處理情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

矯正署八德外役監新建工程遭批評爛尾，其中第一階段工程驗收時，三道門竟無法正常運作，控管全監影像螢幕訊號亦不穩定，工程延宕2年多仍未改善。針對外界批評，八德外役監今（7）日指出，目前除依契約對承包廠商開罰外，亦暫停給付計價款、不發還廠商第3期履約保證6000萬元，同時要求廠商必須於今年3月底前完工。

▲矯正署八德外役監新建工程仍在施工中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲矯正署八德外役監新建工程仍在施工中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

矯正署八德外役監獄自2019年進行新建工程，法務部對外宣稱要打造台灣首座「智能監獄」，原訂應於2022年11月完工，未料被發現工程逾期未驗收，甚至遭爆料有多項工程缺失，其中包括監獄後方三道門鎖不但沒有智能化，甚至無法同時操作、遙控與所謂的「人臉辨識」，此外，門禁權限錯誤、地栓無法插置等重大缺失，還出現過三道門同時開啟離譜狀況。

▲矯正署八德外役監遭批三道鐵門，目前狀況。（圖／八德外役監提供）

▲矯正署八德外役監遭批三道鐵門，目前使用狀況。（圖／八德外役監提供）

八德外役監副典獄長蔡俊宏受訪時表示，本案新建工程係由統包廠商採二階段分段完工方式進行，並委由專案管理廠商與監造廠商，提供工程管理及監造等技術服務。獄方使用區域屬第一階段工程，已於2023年3月2日完工，第二階段工程則逾期仍未完工。第一階段驗收及第二階段工程督導時，獄方主動發現媒體所指多項缺失，依政府採購法及雙方工程契約規定逐項計罰，已要求統包廠商限期改善，絕無縱容或包庇情事。

▲矯正署八德外役監智能監控系統目前狀況。（圖／八德外役監提供）

▲矯正署八德外役監智能監控系統目前狀況。（圖／八德外役監提供）

蔡俊宏指出，目前第二階段工程進度已達98%，預計於今年3月底申報竣工，獄方將嚴格督導其施作進度，並依前開規定持續計罰統包廠商工程落後部分，若再有逾期等重大缺失，不排除採取終止契約等最後手段。此外，獄方將督責專案管理及監造廠商就工程缺失要求統包廠商確實改善，同時完備相關法定程序，待全案完工後，依契約內容覈實辦理驗收，以確保公共工程品質。

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