獨／全台首座智能監獄爆爛尾！缺失一籮筐　八德外役監：已罰4億

▲吹哨者爆料，八德外役監新建工程出現三道門無法正常運作，形同虛設的重大瑕疵。（圖／讀者提供）

記者劉昌松／台北報導

綠島監獄6日發生受刑人脫逃後自行回籠事件，再次引起外界關注監所防逃措施的設置，有吹哨者向《ETtoday新聞雲》爆料，新建中的八德外役監監獄，第一階段驗收時，後方三道門無法正常運作，形同虛設，連控管全監影像的螢幕訊號也不穩定，監所卻放任施作廠商擺爛，工程延宕至今2年多未改善。對此，八德外役監表示，全程嚴格督導驗收，已逐項逐次開罰累計約4億。

法務部矯正署八德外役監號稱要成為全台首座智能監獄，八德外役監2018年9月間自辦這項鉅額標案，由啟赫營造公司以23億7642萬9723元得標，預計2022年底完工，除了希望改善監所本生活條件及合宜空間，提高可收容人數外，最受矚目的是監獄內計畫採用電子監控、臉部辨識、人員定位監控等科技智能管理。

▲八德外役監中央台的螢幕牆無法接收監所內全部監視器影像。（圖／讀者提供）

不過啟赫營造因財務出現狀況倒閉，由共同得標的孫文郁建築師事務所找來上市公司隆銘綠能的子公司同開營造接手承作，其後隆銘綠能又遇到經營權移轉糾紛，智能監獄工程一度瀕臨停擺，後續進行施工時，被發現疑似違反契約與設計圖，找未經審核的廠商進行施工。

吹哨者向《ETtoday新聞雲》表示，在外役監新建工程第一階段驗收時，就發現同開施作的後門「三道門」分別出現無法同時操作、無法遙控、人臉辨識訊號無法回傳、門禁權限錯誤、地栓無法插置最底等缺失，甚至出現過3道門同時開啟，形同虛設的嚴重缺失，而需要掌控全監狀況的中央台螢幕，也經常出現沒訊號的窘境。

▲八德外役監新建崗哨品質粗糙。（圖／讀者提供）

吹哨者另外指出，八德外役監的崗哨及圍牆未依核定圖說施作，難保不再出現受刑人翻牆逃脫事件，監獄內部諸多項目未依核定圖說施工，施工進度嚴重落後，廠商甚至疑似冒用離職員工名義提送派工名單，頻繁更換派駐工地人員，還有偽造不實協調會議紀錄等其他7項不法情事，質疑八德外役監長期縱容、包庇同開營造，導致工程逾期至今2年多無法收尾。

針對吹哨者指控，監所人員表示，針對施工缺失部分已逐項、逐次開罰，估計罰額已達4億元左右，驗收未過的部分，尚未安排收容人入住，因同開已透過立委協調，承諾在2025年3月31日報竣，監所將持續提醒廠商改進施工品質，屆時也會嚴格驗收，確保施工品質。

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