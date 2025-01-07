獨／花納稅人23.7億蓋出「智障外役監」　拖2年遙控門還手動操作

▲八德外役監獄新建工程拖延2年未完工，監所將視最終驗收決定是否與廠商終止契約。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者劉昌松／台北報導

原定20022年完工的八德外役監智能監獄，卻因為廠商施工延宕、品質不佳等問題，拖到現在仍無法竣工，八德外役監除已對營建商同開營造陸續開罰約4億元外，也扣住第3期的履約保證金6千萬元，同開透過立委協調承諾在今年3月31日完工，監所方面表示會在驗收時嚴格督導，不排除是工程品質等情況終止契約或循民事管道求償。

法務部矯正署八德外役監2018年9月發布鉅額標案，總金額23.7億元的新建工程，預計可將收容人數從原本的不到500人，一舉提高到2000人，舒緩北部矯正機關的超額收容壓力，同時將率先採用電子監控、臉部辨識、人員定位監控等科技智能管理。

▲遙控門無效，廠商把電線纏在欄杆上改手動開門。（圖／讀者提供）

但當初得標的啟赫營造很快就因財務問題退出工程，改由隆銘綠能的子公司同開營造接手，工程進度達20%時進行第一階段驗收，就出現監所後方「三道門形同虛設」等嚴重缺失，甚至有一道遙控門因電流問題，乾脆剪線纏在欄杆上，暫時改以手動操作。

吹哨者向《ETtoday新聞雲》提出質疑，八德外役監早就發現施工缺失，卻放任包庇，同開未按圖施工，刻意排除原先通過審核的配合廠商，導致工程進度嚴重落後，且完成品質低落，恐釀出監控不及，受刑人逃脫事件。

▲八德外役監新建工程的後三道遙控門，出現「可監不可控」的施工瑕疵。（圖／讀者提供）

對此，監所人員表示，已發現並注意到同開營造施工問題，並持續督導、催促改善，目前估計對同開逐項逐次開罰已約4億元，逼近合約中的簽約金20%開罰上限，而且扣住第三期工程保證金6千萬元，目前總施工進度超過9成。

據了解，監所方面一方面要求改善品質，一方面也希望工程盡快完工以進行總驗收，經立委協調後，同開營造預計2024年3月31日報竣，監所也已盤點目前已知的各項缺失或逾期工程，包括中央台、值班台完工時間、弱電系統測試結果，將詳細檢驗工程品質，屆時廠商若無法達到要求，不排出終止契約或尋求其他民事管道求償。

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