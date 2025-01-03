　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

派出所長包庇非法棄土！倒一車抽500爽撈46萬　判囚9年10月定讞

▲▼最高法院外觀,最高法院示意圖,最高法院2023年新外觀。（圖／記者吳銘峯攝）

▲派出所所長包庇業者濫倒廢土，最高法院重判9年10月定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市警察局金山分局某派出所前所長蔡明和，在2014年間收受業者賄賂10萬元，包庇業者在轄區內農地違法傾倒廢土，約定讓業者傾倒200輛砂石車廢土，遭檢調單位查獲，提起公訴。蔡男一審遭判刑16年，期間一度獲判無罪，但今年高院更二審改判9年10月、褫奪公權4年。全案再上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

判決指出，謝姓土方業者2014年間承攬新北市淡水區某不詳營建工地開挖地下室所產生之營建廢棄物。他收取清理費用後，未經政府許可，就擅自從事營建工程所開挖廢棄物之清除、處理，並假造花土買賣憑證，謊稱載運之廢棄物都是合法購買之花土，藉以規避查緝，但實際上他是違法將廢棄物回填至別人的土地上。業者甚至還在臉書上公開徵求可以傾倒廢土的土地。

業者找到金山分局轄區，打算在農地上傾倒廢土，但又怕遭到查緝，於是透過賴姓里長與許姓掮客，找上時任該轄區內派出所所長的蔡明和。雙方議定，以每輛砂石車500元為代價，讓業者傾倒200輛砂石車，總計收取10萬元賄賂。此外也以300元或500元代價，包庇業者其他的案件砂石車前來傾倒廢土，加上先前的10萬元，總計收取46萬元的賄賂。案經檢調單位查獲，提起公訴。

一二審均認定蔡明和有罪，總計收賄46萬元，重判有期徒刑16年。案經撤銷發回後，更一審卻改認定蔡明和無罪。全案再經撤銷發回更二審，高等法院更二審合議庭改認定蔡明和收賄10萬元，但因案件繫屬超過8年，依照《刑事妥速審判法》減刑，改判有期徒刑9年10月、褫奪公權4年，沒收犯罪所得。全案再上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
檢實測1500萬「女生搬得動」！　劍指橘子：非等閒之輩
快訊／柯文哲羈押第一天！律師被問是否抗告「點頭了」
快訊／尹錫悅官邸大門開了！　律師團現身
台鋼雄鷹25歲外野手宣布引退
「我不是民眾黨的！」遭嗆切割　館長怒了
LIVE／執行尹錫悅逮捕令！支持者與3000警對峙　現場曝光
黃國昌怒嗆賴清德「台獨龜孫」！
「1月11釘孤支」！　民眾黨號召人民集結
快訊／安泰醫院火警9死！全院「一半是違建」　將強制拆除
快訊／女騎士自摔「捲入車底」遭輾死！
徐巧芯緊咬梁文傑　林楚茵：覬覦同事老公的綠茶婊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

開車邊講手機竟還吵架！屏東男這下慘了　追撞大貨車釀2傷

台南檢警掃蕩環保犯罪！逮91人6收押　不法獲利逾5億

快訊／柯文哲羈押第一天！律師今早律見　被問是否抗告點頭了

高屏大橋機車失控「90度鬼切」害轎車飛落橋下　恐怖畫面曝

派出所長包庇非法棄土！倒一車抽500爽撈46萬　判囚9年10月定讞

檢實測1500萬「女生搬得動」！柯文哲羈押庭劍指橘子：非等閒之輩

獨／不忍了！高雄女躲友人家吸毒「小孩晾車上」　同居人心冷檢舉

淡水怪男自稱「醫療系學生」！索要國小女童唾液　家長怒報警

快訊／安泰醫院火警9死！全院「一半是違建」　1／14強制拆除

快訊／疑想超車砂石車…女騎士自摔「捲入車底」遭輾！搶救無效亡

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【泰格與雪兒】愛康

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

【兩台轎車國道上互逼】連續變換車道讓後車疑不滿！兩台車蛇行狂飆

【我的滷味～400塊TAT】慘成在地美食...他捨不得浪費開吃嚇壞朋友XD

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

小S跨年曬全家福照片 和Makiyo開唱〈恭喜恭喜〉

金正恩牽女兒出席平壤跨年　父女2人全場互動曝光！

開車邊講手機竟還吵架！屏東男這下慘了　追撞大貨車釀2傷

台南檢警掃蕩環保犯罪！逮91人6收押　不法獲利逾5億

快訊／柯文哲羈押第一天！律師今早律見　被問是否抗告點頭了

高屏大橋機車失控「90度鬼切」害轎車飛落橋下　恐怖畫面曝

派出所長包庇非法棄土！倒一車抽500爽撈46萬　判囚9年10月定讞

檢實測1500萬「女生搬得動」！柯文哲羈押庭劍指橘子：非等閒之輩

獨／不忍了！高雄女躲友人家吸毒「小孩晾車上」　同居人心冷檢舉

淡水怪男自稱「醫療系學生」！索要國小女童唾液　家長怒報警

快訊／安泰醫院火警9死！全院「一半是違建」　1／14強制拆除

快訊／疑想超車砂石車…女騎士自摔「捲入車底」遭輾！搶救無效亡

薔薔目睹「大頭症男星惡行」爆3線索！　阿本揭業界修圖黑暗內幕

潘若迪不扮席琳狄翁了　找馬力歐再搞英熙娃娃比本尊可怕

屏東地檢署反賄選公共論壇座談會　杜絕金錢介入農漁會選舉

開車邊講手機竟還吵架！屏東男這下慘了　追撞大貨車釀2傷

全家合作不二家推「煉乳牛奶霜淇淋」！現做奶昔全台2000店開賣

廣達徵才！組3千人大軍攻AI　續衝輝達GB300伺服器新品

跨年煙火射進陽台　女遊客「胸口被擊中」瞬間著火畫面曝光

「奪命水泥牆」被土蓋住！　韓機長驚：沒人知道土堆裡是牆

台南檢警掃蕩環保犯罪！逮91人6收押　不法獲利逾5億

被林楚茵罵綠茶婊！　徐巧芯一一點名嗆辣回擊：民進黨內一堆

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

柯文哲認了！妙天「箱子裝1000萬」給橘子拖走

陳智菡「LINE紀錄」變關鍵！　柯文哲還押3個月

柯文哲自爆　安排妻小一起出國躲

柯文哲當初交保「1事踩紅線」　京華城案4被告全還押

三開羈押庭　柯文哲：要關我就直接說

即／柯文哲4人羈押　全送回土城

柯文哲出庭嗆「要關我就明講」　接押庭3小時攻防對話曝光

柯文哲羈押「雙手上銬」走上囚車

夫領光存款落跑　妻一刷存摺只剩87元

柯文哲「回訊沈慶京1句話」認定可能勾串　成還押關鍵

88歲獨居婦中毒亡！在美獨子急訂機票返台認屍

法官羈押柯文哲12問全記錄　柯喊「我公開透明」

柯文哲重返土城看守所　今日、除夕夜菜單曝光

即／疑想超車砂石車！女騎士自摔「捲車底」　搶救無效亡

更多熱門

相關新聞

再押3個月能改變什麼？　游盈隆批：檢方辦案能力不足還是辦錯方向

再押3個月能改變什麼？　游盈隆批：檢方辦案能力不足還是辦錯方向

前民眾黨主席柯文哲深陷京華城、政治獻金案兩案，台北地院2日三度召開羈押庭，最終裁定羈押禁見。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（3日）表示，再羈押柯文哲三個月能改變什麼？現在檢方可能是辦案能力不足，也可能是辦錯方向，但犧牲被告人權，不斷延押，根本視人權為無物，台灣還能自稱人權立國嗎？

「看見家鄉」計畫　台南場成果發表

「看見家鄉」計畫　台南場成果發表

更生年貨大街　4日將於台中登場

更生年貨大街　4日將於台中登場

高虹安停止審判+聲請釋憲理由曝

高虹安停止審判+聲請釋憲理由曝

快訊／高虹安案　高等法院決定聲請釋憲

快訊／高虹安案　高等法院決定聲請釋憲

關鍵字：

法律人權桃園市警局所長警官包庇情色記者酒駕最高法院定讞

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲認了！妙天「箱子裝1000萬」給橘子拖走

女神變工業絞肉機！　他揭「女友戰力」只有性愛沒互動

「張君雅小妹妹」跨年夜答應求婚！甜曬無名指婚戒

獨／「全台最大黃牛」轉戰主辦

消失14年！賽車皇后相馬茜露臉了　李玖哲依偎放閃

陳智菡「LINE紀錄」變關鍵！　柯文哲還押3個月

濟州航空「機師與塔台最後互動」曝光

柯文哲自爆　安排妻小一起出國躲

柯文哲當初交保「1事踩紅線」　京華城案4被告全還押

恐影響生育！專家警告「這動作」千萬別做

趙露思遭爆「前男友只會傷害她」：刮她骨頭啃食她

三開羈押庭　柯文哲：要關我就直接說

即／柯文哲4人羈押　全送回土城

即／柯文哲4人再遭羈押！北院裁定理由曝

黃少祺跨年「自家陽台看101煙火秀」

更多

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【泰格與雪兒】愛康

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面