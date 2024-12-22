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上海地鐵遭吊臂砸中！乘客憶恐怖瞬間「快飛出去」：以為死定了

▲▼上海地鐵遭吊臂砸中，乘客瞬間以為死定了。（圖／翻攝微博）

▲上海地鐵遭吊臂砸中，乘客瞬間以為死定了。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

大陸上海地鐵11號線22日發生恐怖意外，一輛列車在行駛的過程中，與入侵軌道的塔吊發生碰撞，導致車廂嚴重受損，玻璃碎片散落一地。對此，有乘客回憶事發當下，仍舊心有餘悸，當時列車緊急剎停、車廂劇烈搖晃，就像是要飛出去的感覺，一度以為自己死定了。

綜合陸媒報導，上海地鐵11號線22日上午發生事故，列車鐵路上的一處工地有部塔吊的吊臂因不明原因斷裂，重重向下砸落。當時正好有輛列車行經該路段，因為剎車不及，與吊臂發生了碰撞。

由於事發突然、撞擊力道相當大，列車的車廂嚴重毀損，車窗碎裂、滿地都是玻璃碎片，現場一片狼藉。上海地鐵對此緊急發布了多項消息，包含緊急暫停營運、改用公車接駁乘客等資訊。

▲▼上海地鐵遭吊臂砸中，乘客瞬間以為死定了。（圖／翻攝微博）

▲▼上海地鐵遭吊臂砸中，乘客瞬間以為死定了。（圖／翻攝微博）

▲▼上海地鐵遭吊臂砸中，乘客瞬間以為死定了。（圖／翻攝微博）

事件在網路上不斷發酵，一名王姓乘客表示，事發地點是陳翔公路往馬陸地鐵站方向，他則是坐在事發列車的最後一節車廂。當時整輛列車劇烈搖晃，有種車廂要脫軌的感覺，讓所有乘客嚇了一大跳，甚至有乘客以為死定了。

王男表示，所幸22日是假日、車上的乘客不多，沒有造成任何傷亡。王男說，事件發生以後，他們在車上受困了將近1小時，車門打開以後，他們在工作人員的帶領下，沿著地鐵線路步行至下一站，因為道路窄小，只能容納一人通過，最終花了20分鐘，才走到下一站。

針對這起意外，上海地鐵稍早也發布了搶修消息，經過全力搶修後，11號線受損的區段，預計22日晚間9點左右恢復營運，感謝旅客配合。

 
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