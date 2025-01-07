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2025台北國際書展4條件免費入場！「讀字伸展台」變裝皇后開場

▲▼「2025台北國際書展」將於2月4日至9日於世貿一館舉辦。（圖／記者林育綾攝）

▲「2025台北國際書展」將於2月4日至9日於世貿一館舉辦。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「2025台北國際書展」將於2月4日至9日於世貿一館1樓舉辦，主題為「閱讀異世界」，今年主題國為義大利，也規劃持有文化幣、雙鐵當日紙本票根、18歲以下、身障人士等條件可免費入場。而每年攤位都讓人眼睛一亮的「讀字公民書區」，繼過去的工地秀、遊樂園後，今年將打造「讀字伸展台」時尚登場，首日還邀請變裝皇后登台導讀。

文化部表示，「2025台北國際書展」搭配義大利主題國及閱讀異世界等主題，精心規劃童書主題館、數位主題館、書展大賞館等，以精彩的內容號召全民一同參與書展，透過閱讀、講座分享、文化體驗等多種活動一起探索異世界。

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「童書主題館」由Dosomething Studio策劃，主題為「童書奇遇記」，依照12歲以下不同年齡層孩童設計闖關遊戲，最終得到一份專屬書單，結合書展童書區，讓親子探索適合自己閱讀的作品。

「數位主題館」由曾獲第48屆金鼎獎數位出版獎的聯經出版公司總編輯王聰威策展，以「命運交織的旅店」為主題，從義大利經典作家伊塔羅‧卡爾維諾的文學特徵，與其文學作品《如果在冬夜・一個旅人》的延伸概念，策劃一場AI與真人作家（林新惠、寺尾哲也、徐珮芬、蕭詒徽、李昂、姜泰宇、劉梓潔、陳雪等8位）協作的展覽。

「文學書區」由國立台灣文學館策劃，以「文學成影」為主題，邀請出版作品曾被改編成影視作品的九歌、文訊、印刻文學、洪範、爾雅、聯合文學出版社一起響應，帶領民眾領略從文字到畫面、從故事到劇本，進而流轉幻化精采影像的過程，一同探索台灣文學走入影視改編的多重面貌。

而每年都讓讀者眼睛一亮的「讀字公民書區」，由獨立出版聯盟、NGO共同策劃，今年將以時尚風呈現，其中獨立出版聯盟以「讀字Fashion」為主題，為做書人精心製作的書籍找到展示的舞台，希望以一流品質的好書與讀者見面。

NGO則以「閱讀聚光燈」為主題，體現NGO記者會的日常，將困難複雜的議題轉化為淺顯易懂的公共語言，讓讀者直接感受記者會現場。

獨立出版聯盟理事長陳夏民說明，今年有別以往以折扣價吸引讀者，已與所有獨立出版社達成共識，兩年內出版的新書將原價販售，希望跟讀者溝通以原價來支持的理念。他分享過去觀察，許多讀者其實看到喜歡的書就會買，不會看價錢，而今年亮點還會邀請「變裝皇后」來首日開場。

▲▼「2025台北國際書展」將於2月4日至9日於世貿一館舉辦。（圖／記者林育綾攝）

▲文策院將以「漫畫極光，臺漫的魔幻饗宴」為主題，帶來超過30本人氣漫畫。（圖／記者林育綾攝）

文策院將以「漫畫極光，臺漫的魔幻饗宴」為主題，帶來超過30本人氣漫畫，並與各台漫出版單位合作，為漫迷精心企劃現場座談活動，也提供民眾體驗數位漫畫平台帶來的台漫閱讀服務。

2025書展首創「閱讀異世界」名人推薦主題展，邀請棒球人周思齊、旅行家謝哲青、身兼影視音主持多重身分的曾寶儀、1976樂團主唱阿凱、知名媒體人沈春華等分享喜好及推薦的書籍。另配合「閱讀異世界」主題，設置「閱讀異世界」主題書牆，由參展單位推薦主題選書，現場也將設置主題留言牆，邀請讀者在新年期間一起前往書展現場許願，分享彼此年度願望。

書展的主題廣場、各式沙龍及podcast直播間，由各參展單位精心規劃不同類型的閱讀推廣活動，各場次活動表自即日起可上書展官網活動行事曆查詢。其中首次設於世貿一館2樓A+會議室的夢想沙龍，將是書展有史以來，可免票參與的活動區，讓更多讀者共襄盛舉。

●4條件免費入場

1. 台北國際書展期間，憑文化幣可免費入場，以文化幣在書展現場消費，使用2點送1點。

2. 未滿18歲憑身分證件及一位陪同者免費入場。

3. 桃園（含）以南及宜花東讀者，持台鐵、高鐵當日紙本票根，可免費入場參觀。

4. 身障人士及一位陪同者憑證免費入場。

「2025台北國際書展」也推出預售票搶先買，可兌換書展飲料提袋，進場消費送滿額禮，還可抽「名人推薦書盲抽盒」，更多活動訊息可至台北國際書展官方網站。

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