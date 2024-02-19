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「2024台北國際書展」3條件免費參觀！入場消費就賺　攻略一次看

▲▼「2024台北國際書展」搶先看。（圖／記者林育綾攝）

▲「2024台北國際書展」將於2月20日～25日在台北世貿中心一館舉行。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「2024台北國際書展」將於2月20日～25日在台北世貿中心一館舉行，為了吸引更多民眾參觀，今年也推出幾項免票、免費參觀優惠；而買票入場的民眾，憑票也可以獲得與門票同額的消費抵用金，等於一進書展就現賺！

為鼓勵青年閱讀，「2024台北國際書展」按照往例，18歲以下出示相關身分證件，可免購票入場。而為了鼓勵北部以外民眾參與，只要持展期當日高鐵或台鐵「桃園以南、宜花東票根」也可免費參觀。而書展期間，凡是購票入場的民眾，也都能獲得與門票同額的抵用金，在書展現場消費，不限金額都可抵用。

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另外，16~22歲青年具「文化幣」都可免費入場，用文化幣在書展現場消費，還享「2點送1點」加碼優惠，最高回饋600點。由於1點等於1元，在書展買書，比照在獨立書店加碼政策，等於花2元就送1元；例如買一本320元的書花了320點，等於再送107點。

▲▼「2024台北國際書展」搶先開箱。（圖／台北書展基金會）

▲文化部長史哲（左3）鼓勵青年使用文化幣，買一本「不是課本的書」。（圖／台北書展基金會）

文化部長史哲也特別提到，文化成年禮金「文化幣」的實施，有超過一半的消費都用在購書，可以說文化幣某程度形同是「購書券」的發放。他也透露，去年文化部內部檢討出版相關政策，如今透過「文化黑潮計畫」，擴大實施台灣出版的外譯工作；同時也透過電子借閱的改革和支持，有2倍以上成長，並改變了縣市政府圖書採購的問題，是相當重要的進步。

他提到，進書展參觀除了有很多好康以外，更希望人們理解，在這資訊爆炸、知識浩瀚的時代，書籍和出版萃取的精華，是不可磨滅、不可取代的。出版可說是「台灣文化內容的水源」，需要大家共同來珍惜，因此呼籲國人都能到一年一度的書展，更期待年輕人能夠使用文化幣，不只是為了加碼，還可以「購買一本不是課本的書」。

▲台北國際書展更首創「平日進場好康大方送」。（圖／記者林育綾攝）

為鼓勵民眾把好書帶回家，台北國際書展更首創平日進場好康大方送，2月20日～2月23日當日進場消費滿500元，可兌換限量「閱讀造浪筆記本」；滿1000元除送「書展斜背袋」，還天天抽「台北－東京來回經濟艙機票」1名。消費滿1500元，現場再加抽米飛兔限量好禮；憑預售票也可兌換「書展紀念胸章」，送完為止。

《ETtoday新聞雲》整理2024台北國際書展入場優惠：

●「18歲以下」免票。
●持展期當日高鐵或台鐵「桃園以南、宜花東票根」可免費參觀。
●16～22歲青年於書展期間具有「文化幣」可享免費入場。
●門票金額抵消費（適用於購票入場者）。

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