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文策院合作8間出版社！強化故事IP跨域開發　進軍全球內容市場

▲▼文策院宣布合作8間出版社，強化出版社開發故事IP、投資、跨域轉譯的能量。（圖／文策院提供）

▲文策院宣布合作8間出版社，強化出版社開發故事IP、投資、跨域轉譯的能量。（圖／文策院提供）

記者林育綾／台北報導

許多優質台劇和電影，都來自文學作品的改編和轉譯！文化內容策進院今（22）日在台北國際書展宣布與8間出版社合作，期望藉由資金挹注，強化出版社開發故事IP、投資、跨域轉譯的能量，並與出版社共同投資，成立故事開發公司，讓台灣出版作品能一源多用，創造IP商機，走向全球內容市場。

文策院與多間出版社共同簽署「合作意向書（MOU）」，由遠流出版董事長王榮文、大塊文化董事長郝明義、城邦媒體集團首席執行長何飛鵬、時報文化出版董事長趙政岷、蓋亞文化社長陳常智、鏡文學總經理董成瑜、聯合線上總經理官振萱、印刻出版副總編輯江一鯉等多家出版社代表，與文策院董事長蔡嘉駿、院長盧俊偉共同出席，在文化部長史哲的見證下，於台北國際書展藍沙龍宣布啟動合作計畫。

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其中遠流出版王榮文表示，未來要跟文策院投資2億的金額，5年內支持50個團隊，把作品改編成劇本、漫畫或影視。何飛鵬代表「POPO原創」表示，一部好的影視音產品，可以來自好的原創內容，期待未來能帶動更多原創IP說故事的力量。

大塊文化郝明義提到，感謝文化部與文策院近年來對出版產業的支持，並以韓國入口網站 Naver 旗下的 Naver Webtoon 將進軍紐約上市為例，期待未來跨域、跨產業的合作，能擴大產業能量，文策院也能擔任跨產業間的連結和轉譯。

時報文化趙政岷董事長表示，希望這個合作能促成作品在成書之前或之後，將故事轉為多元媒介，讓台灣故事得到多元豐富的發展。蓋亞文化社長陳常智則期待可以透過這個合作，讓文字、圖像或影像IP的整合，有更好的效益。

鏡文學總經理董成瑜提到，鏡文學的「說故事學院」整合了田調課程、編劇工作坊等，就是希望從最前端開始的IP開發到出版、影視化發展，能為好作家、好作品，發展各種可能性。聯合線上總經理官振萱則說，希望旗下的「琅琅悅讀」和「讀創故事」在這個合作下，能更有力量的把閱讀、出版，與影視和有聲書等媒介做跨域應用。

文策院說明，從故事開發到商業應用，在IP孵育初期，往往需要開發成本的投入，透過文策院與出版社的合作，以投資方式支持出版社開發具市場性故事IP、強化多元轉譯的能量，期盼增加故事IP獲得遊戲、影視、未來內容、動畫、表演藝術等跨域投資、改編的機會，創造更大的故事IP商業價值，讓台灣的故事IP走向全球內容市場。

文化部長史哲表示，影視音產業的發展需要內容的源頭，而華文出版累積多時，作品數量豐富，題材活潑多元，兩者之間需要連結，因此半年前就建議文策院，讓國發基金和資源能直接跟出版業界合作，這次希望藉由IP化，不是補助，而是透過投資合組公司，讓IP轉譯成為獨立系統，培養中介的人才與力量。他感謝今天8家出版業龍頭的參與，希望能為台灣出版業界的轉型、內容的IP化跨出新的一步。

文策院董事長蔡嘉駿強調，此合作模式的優勢在於出版社能夠透過投資，參與IP轉譯、內容改編，促成多元變現，不僅擁有更大的話語權，也能更主動與跨領域的公司合作，共同打造具市場競爭力的作品。

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