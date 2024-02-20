蔡英文任內最後一次逛書展！2024台北國際書展開幕「閱讀造浪」

▲蔡英文任內最後一次逛台北國際書展。（圖／台北書展基金會）



記者林育綾／台北報導

「2024台北國際書展」今（20）日於台北世貿一館盛大展開，至2月25日帶來為期6天閱讀嘉年華，總統蔡英文也特地出席，而這也是她於任內最後一次逛書展，特別呼應主題「閱讀造浪」表示，透過閱讀可以穿梭在不同世界，激起心中文化和思想的浪花。台北書展基金會董事長吳韻儀特別感謝，並提到任何一場有元首參與的書展，都有相當高的規格。

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▲蔡英文出席「2024台北國際書展」啟動儀式。（圖／文化部）



蔡英文以今年書展的主題「閱讀造浪」表示，透過閱讀可以穿梭在不同世界，探索如海洋般廣闊的知識，也激起了每個人心中文化和思想的浪花，台北國際書展為我們呈現浩瀚的書海，也是多元文化洋流交會的重要的時刻。因此邀請國人一起到書展用閱讀造浪，也在書海中滿載而歸，以行動支持台灣的出版業。

▲▼蔡英文參觀2024台北國際書展。（圖／文化部）

蔡英文也細數文化部近年出版產業重要政策，包括為因應閱讀方式改變，促進出版業「數位轉型」，去年推出「擴大電子書計次借閱服務」，在中央及地方政府合作下，讓每一次的借閱都能夠回饋給出版社跟創作者，也促成使用人次成長2倍。同時透過優化圖書館圖書採購，支持實體書產業發展；加上「文化黑潮計畫」讓台灣文化持續走向世界；還有今年擴大到16-22歲適用的文化成年禮金，也在書展享購書點書加碼的回饋。

▲細數8年來出版政策，包括推動優化圖書採購、扶植圖文創作人才及作品發表平台、設置漫畫基地、扶植獨立書店及獨立出版等。（圖／文化部）



由於今日因適逢立法院開議首日，文化部長史哲無法出席開幕典禮，由政務次長李靜慧代表出席。李靜慧表示，台灣是尊重創作自由、多元社會的國家，台北國際書展是當前華文世界中最多元、自由的書展，並指出「文本是文化內容的根本，出版則是文化累積的結晶」。

她提到，蔡英文上任以來全力支持出版產業振興計畫，8年期間文化部持續推動優化圖書採購、扶植圖文創作人才及作品發表平台、設置漫畫基地、扶植獨立書店及獨立出版、辦理翻譯出版與數位出版補助、強化出版國際交流、辦理閱讀推廣活動等政策。

李靜慧也說，文化部長史哲上任後，更進一步鼓勵全國書店串聯，辦理「創新書市」與延伸閱讀、藝文推廣活動，並推出文化成年禮金獨立書店點數放大專案，以吸引民眾購書消費；同時推動「擴大電子書計次借閱服務」與優化圖書採購，並擴大數位出版補助。而「文化幣點數放大政策」也延伸至書展。

台北書展基金會董事長吳韻儀特別感謝總統蔡英文出席書展，她表示，任何一場有元首參與的書展都有相當高的規格，而「台北國際書展」不僅僅是一場書展，而是台灣文創業的一場盛宴，更是促進台灣在文化上與國際間交流的重要管道。除了增進各國間的交流外，更展現台灣未來文化產業的深耕，希望民眾呼同引伴一同共創台灣文化的未來。

▲左起：台北書展基金會董事長吳韻儀、文化部次長王時思、文化部次長李靜慧、總統蔡英文、荷蘭在台辦事處代表譚敬南（Guido_Tielman）、荷蘭教育文化及科學部文化與媒體司副司長馬泰森、荷蘭館策展單位MVRDV代表Jan Knikker。（圖／文化部）



荷蘭教育、文化暨科學部文化與媒體司副司長馬泰森致詞時表示，荷蘭館特別由MVRDV、荷蘭駐台北辦事處及台北國際書展共同打造，將帶領讀者踏上一段穿越時空的旅程，著眼於過去、現在和未來。

荷蘭在台辦事處代表譚敬南指出，今年是荷蘭與台灣歷史互動400週年，因此今年將有許多的文化及經濟活動，「台北國際書展即是第一站」，荷蘭主題館將帶給大家荷蘭的多樣性、包容性、後殖民主義、荷蘭設計、可存續發展、兒童文學，以及臺荷間共同的歷史等。

▲「2024台北國際書展」即日起至至2月25日在台本世貿一館舉行。（圖／記者林育綾攝）

文化部表示，2024台北國際書展共有來自34國與國內共509個出版單位、版權公司參展，展覽期間將推出超過400場以上的閱讀推廣活動。為了鼓勵更多民眾入場，今年也特別推出多項優惠，包含購票入場皆可獲得「門票全額抵用金」，以及青年憑文化幣進場「書展門票政府出」、書展現場全面適用「點數2點送1點」；18歲以下本國讀者免費入場；桃園（含）以南及宜花東讀者持當日臺鐵、高鐵票根即可享免費入場參觀。