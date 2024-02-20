孫翠鳳、唐美雲王見王！兩派粉絲PK⋯女神勸架：千萬不可做1事

▲孫翠鳳、唐美雲將在《1624》歌仔音樂劇首度同台飆戲，演出前先在台北國際書展講座「王見王」，分享台前幕後秘辛。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台灣戲曲史上頭一遭！史詩級歌仔音樂劇《1624》即將在2月24日、25日登台演出，孫翠鳳、唐美雲將首度同台，今（20）日其中兩位演員搶先在國際書展「王見王」，孫翠鳳提到，在這齣戲將跟唐美雲對打，不過下戲後在後台很和睦；聽聞兩派戲迷因為各自擁護已經「風雲變色」，她也說，有特別叮囑戲迷，千萬不可以在台下吵架、鬧事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孫翠鳳、唐美雲將在《1624》歌仔音樂劇首度同台飆戲。（圖／文化部）

孫翠鳳、唐美雲都是歌仔戲團的當家台柱，擁戴的粉絲難以計數，不過兩派粉絲為了擁護心中的「王」也經常唇槍舌戰。今日在台北國際書展，印刻文學主辦《1624》新書發表會，邀請孫翠鳳、唐美雲搶先在書展現場「王見王」，分享《1624》這齣大戲的台前幕後，編劇施如芳、蔡逸璇也同台揭開秘辛。

▲孫翠鳳（右）分享演出「鄭芝龍」角色的心境。（圖／記者林育綾攝）

孫翠鳳說，這是第一次跟唐美雲同台演對手戲，她飾演400年前的鄭芝龍（鄭成功之父），而唐美雲飾演荷蘭長官諾一知，重現當年台灣人在海上首度與荷蘭人交鋒的關鍵時刻。她笑說，在台上演出時，兩人當然是「恨得要命」，但在台下幕後，大家都是非常和睦的；不過近來聽聞戲迷們已經有「風雲變色」的趨勢，她也特別叮嚀戲迷們，到時候千萬不可以在台下吵架、鬧事，不管坐在哪裡看表演，都一樣能欣賞台上的精彩演出。

孫翠鳳透露，鄭芝龍這個角色，是從弱書生成為一代梟雄，過去他在海上的經歷體會到，如果太軟弱，就會被他人（海盜）欺壓，因此後來逐漸讓自己變強，成為大船長，領軍一千多支團隊。她在《1624》飾演的鄭芝龍，就是成為梟雄的鄭芝龍，非常霸氣，跟唐美雲演的諾一知將有兩場非常重要、精彩的對手戲，笑說「想看唐美雲老師對我『使眼尾』，來看戲就對了！」

▲孫翠鳳笑說「想看唐美雲老師對我『使眼尾』，來看戲就對了！」（圖／記者林育綾攝）

唐美雲則分享，這一次演出荷蘭長官諾一知的角色，被編劇施如芳特別叮囑，要拋開以前傳統戲的表演方式，尤其是「不要用正常的方式來演」。她說，過往在舞台上飾演的角色，都需要全程ㄍㄧㄥ住氣勢，但這次演出《1624》，「不是在談判，就是在談戀愛」，需要加入更柔軟的方式來呈現，拋開過往傳統戲的身段身形，甚至為此戴上藍色隱形眼鏡，但還是要呈現「全世界我最帥」的風範。

▲唐美雲演出荷蘭長官諾一知的角色，將拋開過往傳統表演形式，還為此首度戴上藍色瞳孔片。（圖／文化部）

▲孫翠鳳、唐美雲將首度在《1624》歌仔戲音樂劇同台飆戲，演出前率先在台北國際書展講座「王見王」，分享台前幕後秘辛。（圖／記者林育綾攝）



兩位編劇也說，過往戲迷看傳統歌仔戲的經驗，可能會去判斷「誰是好人、誰是壞人」，這也是很多觀眾在看戲時，習慣的情感投射模式；但《1624》並不是一場選好人的遊戲，在這齣戲「生存」是重點，而人類為了生存，自然有利益衝突，也有共融、共存的景象，不同的族群，有不同的立場、不同的視角，期待大家能用更宏觀的角度去看戲。

▲孫翠鳳、唐美雲為粉絲簽書。（圖／記者林育綾攝）

《1624》將翻轉史觀，聚焦17世紀東亞大航海史。故事描繪彼時的西拉雅人定居台灣，漢人、歐洲人、日本人齊聚台海，船來船往，形成繁複的貿易網絡，各方勢力都在命運的浪潮中翻湧求生。更首度號召全台北中南，一共13個國家級團隊、21位天王天后主演，更是創下台灣戲曲史上重要里程碑。

印刻文學出版《1624》除了收錄劇本，還有40幅以上21位主演的高彩劇照、幕後工作夢幻重現，還有歷史學者翁佳音、李旭彬的台灣史與西拉雅祭儀導讀，以及導演李小平、編劇施如芳、蔡逸璇創作歷程回顧，並隨書附贈明信片。

▼孫翠鳳、唐美雲將首度在《1624》歌仔音樂劇同台飆戲。（圖／1624歌仔音樂劇）