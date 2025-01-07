小3男童上課老是打瞌睡！醫一檢查見「2症狀」嘆：糖尿病了

▲一名小三男童上課常常睡著，經檢查後才知道罹患糖尿病。（示意圖／Photo AC）

圖文／CTWANT

台南市一名國小3年級男童小威（化名），近日在課堂上經常打瞌睡，甚至坐著也能睡著，讓家長擔憂不已。小威在母親陪同下前往醫院檢查，發現他出現尿糖、空腹血糖過高等問題，確診罹患第1型糖尿病。經過胰島素治療、規律運動及飲食控制後，小威上課不再想睡覺，症狀已有明顯改善。

高雄榮民總醫院台南分院小兒科主治醫師潘潔慧表示，第1型糖尿病屬於胰島素依賴型，患者因胰島素作用不足，細胞無法獲取足夠能量，導致疲倦、嗜睡等症狀。雖然糖尿病過去被認為多發於中老年人，兒童糖尿病則以第1型為主。但隨著現代生活型態的改變，飲食精緻化、運動不足，導致兒童及青少年第2型糖尿病發病率逐漸增加。

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潘潔慧指出，第2型糖尿病通常是與體質和環境因素造成的慢性疾病，患者多為肥胖兒童，常伴隨「黑棘皮症」，脖子後側皮膚變黑且紋路很深，也會出現在腋下、鼠蹊部，嚴重時甚至會延伸至肘部、膝關節等彎曲側等部位。

潘潔慧強調，無論第1型或第2型糖尿病，控制血糖的關鍵在於健康的生活方式，包括注射胰島素、規律運動、均衡飲食及保持良好的心情。特別是青少年第2型糖尿病患者，由於病情相對溫和，易忽視長期追蹤的重要性，治療一段時間後就不再追蹤，導致血糖失控。

潘潔慧也引用國外研究，青少年第2型糖尿病患者30年後發生腎病變的比例高於第1型患者，提醒家長若發現孩子體型肥胖且伴隨「黑棘皮症」等症狀，應及早就醫檢查，避免延誤病情。

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