照相館打烊前老夫妻突走進店！請求店員「1事」...5萬網友哭爆

▲老夫妻為亡兒印照片的故事感動萬人。（ 圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

世上最痛苦的事之一，莫過於白髮人送黑髮人。最近一名在照相館上班的員工分享令網友心碎的故事，許多讀者聽完後無不感動落淚，故事發生在某天快打烊時，當店員正準備結束一天的工作，一對老夫妻突然走進照相館，竟然只是為印1張2吋的照片，背後隱藏的故事讓人無法無動於衷。

這名女網友在Threads上分享經歷，表示她某天正要下班結帳時，突然一對老夫妻走進店裡，原本她以為這對夫妻只是普通的顧客，打算提醒他們快要關門，不過老婦人卻突然說出一番話，「我只想要印照片就好，我兒子今天中午去世，我想要印1張2寸照片放在骨灰罈上。」這一句話讓原PO感到心如刀割。

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老婦人繼續表示，由於兒子生前並未拍過太多照片，家中只找到2年前的1張證件照光碟，不確定光碟中的照片是否能夠使用，並向員工道歉。儘管已經是打烊時間，但原PO聽聞後，便將光碟放入掃描機並成功讀取照片，當照片檔案顯示出來後，老婦人顯得非常感激，感慨地說：「太好了，非常感謝妳，幸好妳們還在營業，再晚點就關門了。」

原PO沒說其實店已經打烊了，忍著內心無比的痛心，默默為他們處理了照片。當老婦人拿到印好的照片後，仍不忘說「謝謝妳，你們生意一定很好，祝妳工作順利。」

貼文在網上迅速傳播，很快掀起熱議，截止目前為止已有5.1萬讚、多達720則留言及1200多條轉發，許多網友紛紛表示，這對夫妻的痛苦和他們的故事讓人淚目，感嘆道：「白髮人送黑髮人，真的是世上最痛的事情」、「看來他兒子活在充滿愛的家庭51年」、「妳很棒，給兩位老人家溫暖」。

更有網友指出，這個故事反映出孩子在父母心中無可取代的地位，就有1位網友分享類似經驗，透露阿公過世後，他曾一度急著需要洗照片，卻沒什麼適合的照片，僅找到一張解析度很低、放大後會糊掉，「也是很感謝店家幫我們花時間調整處理，超級帥的，心裡也出現阿公在一旁笑著的幻像，看起來是很滿意。」

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