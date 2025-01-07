台人行李貼「我不是中國人」貼紙！日本地勤笑了...600萬網友熱議

▲原PO在行李箱的貼紙讓日本人稱讚。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

不少民眾會在行李箱外殼貼各種貼紙，除了避免行李箱遺失，也能作為自己出國的紀錄。近日一名台灣旅客在行李箱上貼「我不是中國人，我是台灣人」（私は中国ではなく台湾人です）的日文貼紙，被日本地勤說讚，「一級棒爹斯！哈哈哈。」貼文被轉發到X，瀏覽人數破600萬。

原PO在Threads發文，「上上週在福岡機場托運行李時，是一位日本嚴肅地勤姐姐幫忙服務」，地勤看到貼紙後大笑「哈哈哈！一級棒爹斯！哈哈哈。」

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貼文一出，不少人紛紛留言，有人認為貼中華民國國旗最快，「絕大多數人，根本不在乎你哪裡人」、「直接貼國旗貼紙最快」；更有人質疑，貼紙日文文法錯誤，「這篇真的幻想文，日本人不會這樣講話」、「我住日本14年多，沒聽過日本人會說一級棒」。

原PO補充，她用谷歌翻的，有日韓英三種版本，「我們在自助報到處要扛行李去秤重時，的確遇到日本地勤大姐主動來幫忙貼貼紙及跟我們說一級棒爹斯，這也是我唯一聽得懂的日文，覺得有趣而發文分享，絕對沒有造假，也沒有必要造假來蹭流量。」

該文被轉發到X，瀏覽人數破600萬，有一派日本讚很聰明，不過有日本論壇「5ch」的網友說，「別以為日本人會因此給台灣人特殊待遇」、「誰管你們哪國人？都來日本消費就對了」。粉專「政客爽」也指出，「日本網友覺得特別要強調自己不是中國人很奇怪、在多數日本人眼中台灣人就是中國人。」

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