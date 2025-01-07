斷捨離100件清單　讓2025年人生變得開闊！

▲圖／取自 muji_global IG，下同。
圖文／CTWANT
2025農曆過年快到了，在過年前也該好好跟過去做斷捨離，把真正需要、適合自己的東西留下來，經過長久的斷捨離練習，最後你將獲得一個乾淨、舒爽的人生，擺脫對物品的執念。
斷捨離100件清單／衣物類
1 不再合身的衣服
2 超過一年沒穿過的衣服（最多兩年）
3 已經過時的流行單品
4 穿起來不舒服的鞋子
5 有破損卻懶得修補的衣物
6 沒有配套的襪子
7 過多的圍巾或帽子
8 已經變形的內衣內褲
9 無法搭配其他衣物的單品
10 質地不佳的衣服
斷捨離100件清單／家居物品
1 長期不用的小家電
2 沒有用途的各種贈品或紀念品
3 已經死掉的盆栽
4 DVD/CD這些用不到的物品
5 被塞在某個角落的娃娃
6 不再使用的毛巾或浴巾
7 壞掉的燈泡或電器
8 沒有收藏價值的舊雜誌
9 刷毛雜亂壞掉的牙刷
10 洗不乾淨的抹布、海綿
斷捨離100件清單／美妝與個人保養
1 過期的化妝品
2 不適合膚質的保養品
3 用不到的美妝工具
4 重複購買的香水
5 乾掉的指甲油
6 用到一半卻沒再用的產品
7 已經失效的防曬乳
8 不再喜歡的化妝色號
9 無法清洗的髮梳
10 不再需要的假睫毛
斷捨離100件清單／書籍與文具
1 已經讀過但不會重看的書
2 沒有興趣的書籍或雜誌
3 用不到的筆記本或日記本
4 乾掉的筆或墨水
5 無法使用的便利貼或標籤
6 過時的教科書或參考書
7 用不到的文件夾
8 重複的文具用品
9 不再需要的資料或文件
10 壞掉的剪刀或訂書機
斷捨離100件清單／數位物品
1 不再使用的舊手機或平板
2 過時的電子配件
3 無法正常運作的耳機
4 已經刪除的應用程式圖標
5 不再看的電子書或PDF
6 重複的照片或截圖
7 過期的軟體或安裝檔案
8 無用的充電線或轉接頭
9 過多的郵件或垃圾郵件
10 無用的訂閱服務（有些還浪費錢）
▲圖／取自 rinchan521 IG，下同。
斷捨離100件清單／生活習慣
1 不健康的飲食習慣
2 無法帶來快樂的興趣
3 過度使用社交媒體的時間
4 不再感興趣的愛好
5 讓你感到壓力的活動
6 沒有意義的購物衝動
7 過多的外賣和吃零食的壞習慣
8 重複觀看的無意義影片
9 毫無目標的加班
10 無法完成的長期計畫
斷捨離100件清單／心理與情感
1 不愛你的人（放過自己）
2 不健康的人際關係
3 過多的自我批評
4 不必要的嫉妒心
5 對過去的後悔
6 無法實現的幻想
7 不再重要的承諾
8 讓你焦慮的想法
9 毫無意義的比較心態
10 無法釋懷的怨恨
▲圖／取自 muji_global IG，下同。
斷捨離100件清單／旅行與活動
1 不再需要的舊票根或紀念品
2 用不到的行李箱或背包
3 重複購買的旅行用品
4 過時的地圖或旅遊指南
5 不再需要的登山或運動裝備
6 過多的紀念品或沒用的伴手禮
7 已經壞掉的旅行裝備
8 過期的盥洗用品、行李箱裡的藥品
9 不再參加的活動會員卡
10 用不到的護照套或行李牌
斷捨離100件清單／食品餐具類
1 根本沒在用的調味料
2 已經放很久/過期的零食
3 家中過期的藥品/保健食品
4 囤積但都沒用到的一次性餐具/桌布
5 根本沒在用的玻璃杯
6 已經缺角的盤子/碗
7 沒在用的保溫壺/冷水壺
8 使用很久的砧板（定期更換才不容易長黴菌）
9 看網紅推薦購買的廚房用具但根本沒在用
10 冰箱/冷凍深處可能已經放置好幾年都沒吃的食物
斷捨離100件清單／其他雜物
1 不再需要的會員卡或優惠券
2 用不到的舊錢幣或外幣（換回台幣更實際）
3 過期的保固卡/用不到的說明書或收據
4 沒有用的塑膠袋或紙袋/品牌紙盒
5 過多的冰箱磁鐵
6 不再需要的鉛筆盒或者收納袋
7 無法修復/已經故障很難開收的雨傘
8 過時的裝飾品或擺件/家中已經生灰塵的擺飾
9 不再需要的名片或聯絡方式
10 任何讓你感到壓力的物品
斷捨離不僅是清理物品，更是清理內心，讓生活變得更簡單、更有意義。從不必要的物品和習慣中解放自己，為更有價值的事物騰出空間！
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