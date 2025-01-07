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斷捨離100件清單　讓2025年人生變得開闊！

（圖／取自 muji_global IG）

▲圖／取自 muji_global IG，下同。

圖文／CTWANT

2025農曆過年快到了，在過年前也該好好跟過去做斷捨離，把真正需要、適合自己的東西留下來，經過長久的斷捨離練習，最後你將獲得一個乾淨、舒爽的人生，擺脫對物品的執念。

斷捨離100件清單／衣物類

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1 不再合身的衣服

2 超過一年沒穿過的衣服（最多兩年）

3 已經過時的流行單品

4 穿起來不舒服的鞋子

5 有破損卻懶得修補的衣物

6 沒有配套的襪子

7 過多的圍巾或帽子

8 已經變形的內衣內褲

9 無法搭配其他衣物的單品

10 質地不佳的衣服

（圖／取自 muji_global IG）

斷捨離100件清單／家居物品

1 長期不用的小家電

2 沒有用途的各種贈品或紀念品

3 已經死掉的盆栽

4 DVD/CD這些用不到的物品

5 被塞在某個角落的娃娃

6 不再使用的毛巾或浴巾

7 壞掉的燈泡或電器

8 沒有收藏價值的舊雜誌

9 刷毛雜亂壞掉的牙刷

10 洗不乾淨的抹布、海綿

梳子上很多拿不起來的頭髮就可以藉由小工具來輔助清潔乾淨。（圖／取自 muji_global IG）

斷捨離100件清單／美妝與個人保養

1 過期的化妝品

2 不適合膚質的保養品

3 用不到的美妝工具

4 重複購買的香水

5 乾掉的指甲油

6 用到一半卻沒再用的產品

7 已經失效的防曬乳

8 不再喜歡的化妝色號

9 無法清洗的髮梳

10 不再需要的假睫毛

（圖／取自 muji_global IG）

斷捨離100件清單／書籍與文具

1 已經讀過但不會重看的書

2 沒有興趣的書籍或雜誌

3 用不到的筆記本或日記本

4 乾掉的筆或墨水

5 無法使用的便利貼或標籤

6 過時的教科書或參考書

7 用不到的文件夾

8 重複的文具用品

9 不再需要的資料或文件

10 壞掉的剪刀或訂書機

（圖／取自 muji_global IG）

斷捨離100件清單／數位物品

1 不再使用的舊手機或平板

2 過時的電子配件

3 無法正常運作的耳機

4 已經刪除的應用程式圖標

5 不再看的電子書或PDF

6 重複的照片或截圖

7 過期的軟體或安裝檔案

8 無用的充電線或轉接頭

9 過多的郵件或垃圾郵件

10 無用的訂閱服務（有些還浪費錢）

（圖／取自 rinchan521 IG）

▲圖／取自 rinchan521 IG，下同。

斷捨離100件清單／生活習慣

1 不健康的飲食習慣

2 無法帶來快樂的興趣

3 過度使用社交媒體的時間

4 不再感興趣的愛好

5 讓你感到壓力的活動

6 沒有意義的購物衝動

7 過多的外賣和吃零食的壞習慣

8 重複觀看的無意義影片

9 毫無目標的加班

10 無法完成的長期計畫

（圖／取自 rinchan521 IG）

斷捨離100件清單／心理與情感

1 不愛你的人（放過自己）

2 不健康的人際關係

3 過多的自我批評

4 不必要的嫉妒心

5 對過去的後悔

6 無法實現的幻想

7 不再重要的承諾

8 讓你焦慮的想法

9 毫無意義的比較心態

10 無法釋懷的怨恨

（圖／取自 muji_global IG）

▲圖／取自 muji_global IG，下同。

斷捨離100件清單／旅行與活動

1 不再需要的舊票根或紀念品

2 用不到的行李箱或背包

3 重複購買的旅行用品

4 過時的地圖或旅遊指南

5 不再需要的登山或運動裝備

6 過多的紀念品或沒用的伴手禮

7 已經壞掉的旅行裝備

8 過期的盥洗用品、行李箱裡的藥品

9 不再參加的活動會員卡

10 用不到的護照套或行李牌

（圖／取自 muji_global IG）

斷捨離100件清單／食品餐具類

1 根本沒在用的調味料

2 已經放很久/過期的零食

3 家中過期的藥品/保健食品

4 囤積但都沒用到的一次性餐具/桌布

5 根本沒在用的玻璃杯

6 已經缺角的盤子/碗

7 沒在用的保溫壺/冷水壺

8 使用很久的砧板（定期更換才不容易長黴菌）

9 看網紅推薦購買的廚房用具但根本沒在用

10 冰箱/冷凍深處可能已經放置好幾年都沒吃的食物

斷捨離100件清單後人生也變得開闊了！2025年最該丟掉：一個不愛你的人、很多沒意義的社交活動

斷捨離100件清單／其他雜物

1 不再需要的會員卡或優惠券

2 用不到的舊錢幣或外幣（換回台幣更實際）

3 過期的保固卡/用不到的說明書或收據

4 沒有用的塑膠袋或紙袋/品牌紙盒

5 過多的冰箱磁鐵

6 不再需要的鉛筆盒或者收納袋

7 無法修復/已經故障很難開收的雨傘

8 過時的裝飾品或擺件/家中已經生灰塵的擺飾

9 不再需要的名片或聯絡方式

10 任何讓你感到壓力的物品

如果真的很有紀念意義的物品，也可以使用無印良品的收納小工具來幫忙，不要整個散亂四處。（圖／取自 muji_global IG）

斷捨離不僅是清理物品，更是清理內心，讓生活變得更簡單、更有意義。從不必要的物品和習慣中解放自己，為更有價值的事物騰出空間！

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