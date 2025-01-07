一個人上廁所！會把包包「掛在掛鉤上嗎」　網友給答案：沾到更髒

▲上廁所時，會不會把包包掛在掛鉤上？（示意圖／記者曾筠淇攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多公共廁所的門上，都會有掛鉤。近日就有網友好奇，大家上廁所時，包包、外套等都是怎麼處理的呢？會不會覺得門上的掛鉤有衛生疑慮，因此不去使用呢？貼文曝光後，引發討論，多數網友都表示，如果看起來很乾淨，還是會去使用掛鉤。

女網友在Dcard上，以「上公共廁所時，包包會掛在掛鉤上嗎」為標題發文，提到女生上廁所相對麻煩，如果有伴，還可以請對方幫忙拿包包、外套、圍巾等，但倘若是自己一個人呢？要是不想要自己的衣物、包包沾到髒東西，會去使用門上的掛鉤嗎？

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原PO透露，她先前曾在其他討論區看到，很多人因為覺得掛鉤很髒，所以也不太會用，但像是帆布袋、手提包等，拿著上廁所真的很不方便，大家還是會不用掛鉤嗎？另外，像是捷運站、百貨公司，又要從哪裡看出門上、牆上髒不髒？

貼文曝光後，多數網友都表示，「掛啊！總比東西掉出來碰到地上好吧」、「我會掛上去，洗手時再象徵性的拍拍包包擦一擦」、「也只能掛啊，總比沾到屎好」。也有網友回應，「看門板，肉眼沒看到髒我就掛，不然沾到更髒」、「我會看廁所乾淨度決定要不要掛，如果很髒會寧可不要掛包包」、「敢上這間廁所的話我就會掛，如果連進去都不想進去就沒有掛不掛的問題」。

還有網友分享，「包包本來就很多細菌了，回到家包包自己一區」、「我都背布的，這樣就可以洗了」、「有掛鉤就掛，不然可以先用濕紙巾把包包會碰到的牆壁擦一擦」、「如果真的東西很多會掛，但會先用酒精噴一圈」。話題引發討論。