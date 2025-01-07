全家聯名《神明便利商店》推鮮食！拜拜超搭「財神大雞腿油飯」

▲全家合作《神明便利商店》，推出開運新品美食。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店搶攻春節商機，首度攜手人氣漫畫改編手遊《神明便利商店》，更以經典角色為包裝，推出6款開運鮮食，像是虎爺指定款「財神大雞腿油飯」可說是拜拜必備，還有「雞腿造型麵包」超可愛，1月8日起全台門市開賣！

▲「財神指定大雞腿油飯」可說是拜拜首選。（圖／全家提供）

全家年年推出新春限定「開運鮮食」系列，受到消費者喜愛，今年更攜手人氣漫畫改編手遊《神明便利商店》，推出6款充滿年節氣息的開運新品，其中「財神指定大雞腿油飯」可說是拜拜首選，油飯以木桶傳統工法炊煮，配料以香菇及金勾蝦拌炒，再加上滷製入味的特選大雞腿，售價129元；若到全家店舖LINE群組參與店長團購，還享團友限定優惠價「2入238元」。

▲全家合作《神明便利商店》，推出開運新品美食。（圖／全家提供）

「年年魷魚香菇炊飯飯卷」同樣以台式油飯為核心，與魷魚、香菇搭配，形成美味油飯三要素，售價49元。「黃金滿袋熔岩匹克堡」以黃金薯餅、烤牛肉餅的雙主菜，搭配顆粒花生醬與番茄醬雙醬風味，售價65元。超古錐的「雞腿造型麵包」喜氣應景，拜土地公也能可愛又便利，售價39元。

除此之外，全家minimore甜點同步推出2款開運新品，首度推出鹹味小點「白醬海味鹹派」，特製白醬與起司餡搭配蟹味棒，加熱咬下超滿足，售價49元。另有「大橘大利泡芙」以骨頭造型白巧餅乾打造萌趣雞腿造型，搭配酸甜果凍柳橙卡士達內餡，吉利又開運，售價45元。

▲全家推出魚卵系美食。（圖／全家提供）

●全家應景「魚卵系美食」

農曆春節更少不了象徵多子多孫、風味鮮美的魚卵系美食，全家集結日式頂級明太子、台式黑金烏魚子雙重海味，推出3款「卵系美食新品」，首推「真明太子玉子飯糰」以日本福岡明太子創始店ふくや頂級食材「真 MAKOTO」粒明太子入料、結合日本牛奶皇后米製作，明太子鹹香帶辣的鮮美風味與厚切玉子燒完美搭配，售價49元，搭配指定飲品享超值配69元優惠。另有「真明太子乳酪細卷」以明太子搭配奶油乳酪醬，入口感受鮮甜微辣的濃醇滋味，售價35元，搭配指定飲品享49元優惠。

▲全家限量開賣一口烏魚子。（圖／業者提供）

全家也限量開賣「一口吃烏魚子」，將炙燒後的烏魚子切成好入口的形狀，單片包裝、拆開即食，不需另外烹調，讓消費者隨時隨地都能享受鮮美的彈牙滋味，原價99元，限時特價89元。

同時推出烏魚子搭配黑咖啡的「雙黑組合」，1月8日起至2月18日，凡於「全家」以原價99元購買「一口吃烏魚子」，即可享「1元加購Let’s Café小杯熱單品美式1杯」，體驗古早味與現代感的絕妙組合。

●7-11開運美食、小物

7-ELEVEN合作星級主廚、米其林必比登名店，打造多款應景的開運美食，像是超有年味的「冠軍烏魚子飯糰」、首度在門市販售「紅龜粿」，更有多款宮廟與神明加持的開運小物，即日起於全台7000家門市推出「新年主題專案架」，蒐羅逾80款喜氣開運商品，除了多款應景美食，還有超過10款鮮食換上新春包裝。

▲7-11推出多款春節限定開運美食，首度推出超有年味的「冠軍烏魚子飯糰」。（圖／7-11提供）



其中新推3款「新極上御飯糰」，使用在地種植、榮獲日本第一米大賞最高金賞獎「龍之瞳」米種，除了有「日本帆立貝」、「日本熟成明太子」，更首次推出最具年味的「冠軍烏魚子飯糰」，嚴選嘉義東石烏魚子製成，帶來鮮美細膩的海味。

7-11也將許多人家過節必備的傳統糕點進行創新，首度於實體門市販售「紅龜粿」，還有冠軍麵包師武子靖監製的「桂圓核桃麵包」、中式傳統「桂圓核桃蛋糕」，皆是開春求好運招財拜神必備甜食。

▲7-11推出多款開運鮮食。（圖／7-11提供）

即日起7-11於門市預購及i預購平台，同步開賣與各地知名宮廟創意開運商品，像是大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮、西螺福興宮、石碇五路財神廟，推出「西螺福興宮燈籠造型抱枕」、「西螺福興宮太平令旗吊飾」、「鎮瀾宮開運納財媽祖造型存錢筒」等，也將於1月20日起推出白沙屯媽祖系列商品。

▲7-11推出開運商品。（圖／7-11提供）

今年也有線上點燈祈福服務，讓民眾安太歲、點光明燈不用人擠人，攜手台南祀典大天后宮、嘉義市城隍廟、鹿港天后宮、北港朝天宮等17家全台知名宮廟，提供線上下單、宮廟專人代祈福，24小時都能申請，2月12日前還能再抽888點OPENPOINT購物金。