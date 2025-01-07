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7-11開賣「冠軍烏魚子飯糰」！新春限定美食、線上光明燈開跑

▲▼7-11開運美食。（圖／7-11提供）

▲7-11推出多款春節限定開運美食，首度推出超有年味的「冠軍烏魚子飯糰」。（圖／7-11提供）

記者林育綾／台北報導

迎接蛇年春節，7-ELEVEN即日起合作星級主廚、米其林必比登名店，打造多款應景的開運美食，像是超有年味的「冠軍烏魚子飯糰」、首度在門市販售「紅龜粿」，更有多款宮廟與神明加持的開運小物。

▲▼7-11開運美食。（圖／7-11提供）

▲7-11鮮食換上新春包裝。（圖／7-11提供）

7-ELEVEN 規劃「時來運轉」新春生活提案，即日起於全台7000家門市推出「新年主題專案架」，蒐羅逾80款喜氣開運商品，並攜手星級主廚、米其林必比登名店打造多款應景美食，還有超過10款鮮食換上新春包裝。

1月8日起7-11與連續3年獲米其林必比登推薦名店「可口牛肉麵」合作，推出「可口紅燒牛肉麵」，經典紅燒湯頭與精燉牛腱肉搭配，以秘製辣椒爆炒的牛油及秘製酸菜，細麵扒附滿滿湯汁，口味豐富。

此波也與台南晶英酒店主廚共同開發「晶英滷肉刈包」，尾牙時必吃的傳統小點；新品「極饗-豪華奮起湖特製便當」則嚴選在地大雞腿，以奮起湖大飯店超過一甲子秘方調製，加上阿里山烏龍茶滷製，醬香尾韻回甘，特殊氣冷降溫製程，鎖住雞肉鮮味肉質Q彈，適合過年拜地基主。

▲▼7-11開運美食。（圖／7-11提供）

▲超有年味的御飯糰。（圖／7-11提供）

還有使用在地種植、榮獲日本第一米大賞最高金賞獎「龍之瞳」米種，推出3款「新極上御飯糰」，除了有「日本帆立貝」、「日本熟成明太子」，更首次推出最具年味的「冠軍烏魚子飯糰」，嚴選嘉義東石烏魚子製成，帶來鮮美細膩的海味。

▲▼7-11開運美食。（圖／7-11提供）

▲7-11將傳統糕點進行創新，首度於實體門市販售「紅龜粿」。（圖／7-11提供）

7-11也將許多人家過節必備的傳統糕點進行創新，首度於實體門市販售「紅龜粿」，柔軟Q彈粿皮包裹飽滿花生內餡，吃得到花生顆粒，鹹甜層次分明，還有冠軍麵包師武子靖監製的「桂圓核桃麵包」、中式傳統「桂圓核桃蛋糕」，皆是開春求好運招財拜神必備甜食。

7-11也推薦在地青年品牌「三小市集」，使用雲林在地友善耕作花生製成的「米香花生糖」、「三小市集好運花生雙糖禮盒」、「雙糖團圓禮」，象徵發生好事、圓滿過好年，同時提供消費者更安心的年節零嘴和送禮選擇。

▲▼7-11開運美食。（圖／7-11提供）

▲自有品牌「天素地蔬」使用五種時蔬，搭配鹹香蛋酥推出「西魯時蔬燴飯」。（圖／7-11提供）

自有品牌「天素地蔬」標竿宜蘭經典在地辦桌料理，使用五種時蔬，搭配鹹香蛋酥推出「西魯時蔬燴飯」；還與米其林綠星餐廳「陽明春天」合作，推出3菜1湯不含五辛蛋奶的蔬食年菜套餐，即日起全台門市預購販售，1月31日前下單，就能在新年期間吃到綠星主廚手路菜。

●蛇年開運小物、線上宮廟點燈

7-ELEVEN「時來運轉專案架」網羅人氣16大肖像IP商品，包含食品、用品、飲品、糖果等4大結構，其中首次販售兩款「限量卡通占卜盆栽」，可種出7種不同願望，外盒共有三麗鷗人氣角色HELLO KITTY或酷洛米；還有8款不同的「限量卡通撲克牌」，撲克牌能變身真心話大冒險團聚桌遊，最適合團聚時共度歡樂時光。

另外多款開運預購話題商品，像是首次引進日本熱門生活雜貨「Decole Corporation」系列、開運揪吉、福神造型的療癒小物等，將於1月8日上午11點開放預購。

▲▼7-11開運美食。（圖／7-11提供）

▲▼7-11集結多款開運商品。（圖／7-11提供）

▲▼7-11開運美食。（圖／7-11提供）

另外消費者喜歡入手具有神明加持的開運小物，去年媽祖遶境帶動周邊商品成長1成以上，即日起7-11於門市預購及i預購平台，同步開賣與各地著名宮廟創意開運商品，像是大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮、西螺福興宮、石碇五路財神廟，推出「西螺福興宮燈籠造型抱枕」、「西螺福興宮太平令旗吊飾」、「鎮瀾宮開運納財媽祖造型存錢筒」等，也將於1月20日起推出白沙屯媽祖系列商品。

今年也有線上點燈祈福服務，讓民眾安太歲、點光明燈不用人擠人，線上下單、宮廟專人代祈福，24小時都能申請。去年首度推出「點寵物平安燈」深受消費者歡迎，帶動點燈成長近2成。今年 ibon售票系統和逾7,000家門市ibon機台，攜手台南祀典大天后宮、嘉義市城隍廟、鹿港天后宮、北港朝天宮等17家全台知名宮廟，提供線上點燈豐富選擇，2月12日前還能再抽888點OPENPOINT購物金。

●全家聯名《神明便利商店》開運鮮食

全家首度攜手人氣漫畫改編手遊《神明便利商店》，結合經典角色，1月8日起推出6款開運鮮食新品，包括「年年魷魚香菇炊飯飯卷」、「財神指定大雞腿油飯」、「黃金滿袋熔岩匹克堡」、「雞腿造型麵包」，minimore甜點推出「白醬海味鹹派」、「大橘大利泡芙」，讓新年開運神助攻。

▲▼全家合作《神明便利商店》，推出開運新品美食。（圖／全家提供）

▲▼全家合作《神明便利商店》，推出多款開運新品美食。（圖／全家提供）

▲▼全家合作《神明便利商店》，推出開運新品美食。（圖／全家提供）

還有更有3款蘊含富貴吉祥、家族興旺寓意的卵系美食，首推「真明太子玉子飯糰」、「真明太子乳酪細卷」，鹹中帶辣的頂級鮮味；加上濃濃台式風情的「一口吃烏魚子」更是春節必吃， 1月8日至2月18日購買即可用1元加購「Let’s Café小杯單品熱美式」。

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7-11春節限定全家烏魚子

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