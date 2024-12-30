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7-11咖啡「買7送7」今開賣！全家「2025超殺組合6折起」可寄杯1年

▲▼7-11超商跨年優惠。（圖／業者提供）

▲7-11推出咖啡「買7送7」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

跨年倒數！超商紛紛祭出咖啡、美食優惠陪消費者邁入2025年，7-11今（30日）起至1月2日，在APP推出多項指定咖啡「買7送7」，包括特大杯美式、拿鐵，還有精品咖啡；而全家在APP隨買跨店取也推出多種「Let’s Café 2025元組合」，相當於最低6折起。

▲▼7-11超商跨年優惠。（圖／業者提供）

▲7-11跨年優惠，多項指定咖啡「買7送7」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

【OPENPOINT行動隨時取優惠】

●「CITY 陪你前進2025歡送2024」
販售時間：12月30日至2025年1月2日。
兌換期間：至2025年4月30日

CITY CAFE特大美式買7送7 ，限量2.5萬組。
CITY CAFE特大拿鐵買7送4，限量2.5萬組。
CITY CAFE大杯卡布奇諾買7送4，限量2.5萬組。
CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡任選買7送4，每日限量1萬組。
CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選買3送2 ，每日限量1萬組。
CITY TEA莎朗嘿柚韓柚風味青茶/香鑽水果茶任選買3送2，每日限量1萬組。  

●「CITY PRIMA 精品會員日買7送7」
販售時間：12月30日至2025年1月2日。
兌換期間：至2025年3月31日

CITY PRIMA大杯精品美式買7送7，限量5萬組。
CITY PRIMA大杯精品拿鐵買7送7，限量2萬組。
CITY PRIMA大杯精品馥芮白買7送7，限量3萬組。
CITY PRIMA中杯精品冰燕麥拿鐵4杯240元 ，限量2萬組。

【門市優惠】

●「CITY系列3杯100元」2025年1月1日至1月5日：

CITY CAFE特大杯美式3杯100元(原價180元)。
CITY CAFE特大杯拿鐵 2杯100元(原價140元)。
CITY PRIMA中杯精品拿鐵 2杯100元(原價180元)。
CITY TEA經典純奶茶3杯100元(原價150元)。
CITY PEARL黑糖珍珠撞奶3杯100元(原價180元)。

▲全家跨年咖啡組合優惠，多杯2025元。（圖／業者提供）

★全家

【全家APP隨買跨店取】

●Let’s Café 2025元組合
販售期間：即日起至1月1日
兌換期限：可兌換至2025年12月25日

特濃美式58杯，原價3190元，特價2025元，64折。
特濃拿鐵49杯，原價3185元，特價2025元，64折。
大單品美式32杯，原價3200元，特價2025元，64折。
大單品拿鐵29杯，原價3190元，特價2025元，64折。
卡布奇諾54杯，原價3240元，特價2025元，63折。

▲▼搶攻手搖飲商機，全家便利商店私品茶宣布推出2大系列「搖搖茶吧」、「福爾摩沙茶館」雙產品線，讓消費者有更多選擇。（圖／全家提供）

▲搖搖茶吧也推出15杯、17杯優惠價。（圖／全家提供）

●私品茶優惠
販售期間：即日起至1月1日
兌換期限：可兌換至2025年12月25日

私品茶「搖搖茶吧」55元系列，17杯588元（原價935元，63折）。

私品茶「搖搖茶吧」65元系列，15杯588元優惠（原價975元，61折）。

●霜淇淋優惠
販售期間：即日起至1月1日

Fami!ce霜淇淋，2支特價59元（原價98元，61折），可兌換至2025年2月10日

Fami!ce霜淇淋，18支特價588元（原價882元，67折），可兌換至2025年10月10日。

【全家門市優惠】

全家門市店舖也推出會員限定優惠，12月31日-1月5日有Let’s Café大經典美式、大經典拿鐵「第2杯10元」。搖搖茶吧的厚濃靜岡抹茶拿鐵、凍凍好喝奶茶，同樣「第2杯10元」，線下購買不可寄杯。

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