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4大超商「跨年優惠」懶人包！咖啡買1送1　熱食、暖暖包下殺　

▲▼7-11超商跨年優惠。（圖／業者提供）

▲超商備戰跨年商機，除了優惠狂撒，7-11也將推出行動車讓民眾就近補給。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

告別2024年，為因應跨年人潮及元旦出遊，超商紛紛在「一級戰區」和觀光區等加強備貨及人力，並針對熱食、保暖商品、咖啡飲品、零食等推出優惠。7-11門市將有咖啡3杯100元組合，APP也祭出超殺「買7送7」；全家門市會員限定第二杯10元，APP有多組咖啡「2025元優惠組合」可寄杯喝一整年；萊爾富也推出多款咖啡飲品「買1送1」。

★7-ELEVEN

7-11 今年在台北信義計畫區周邊超過10間門市提升備貨量，更出動7個攤位。同時發動「OPEN!行動購物車1.0」與「OPEN!行動購物車2.0」，以小型門市型態駐點台北101大樓、新北淡水漁人碼頭旁，提供超過百款商品，包含CITY系列飲品、鮮食、冷凍品、飲料、零食及保暖用品等。在門市、APP「OPENPOINT行動隨時取」也推出優惠，數量有限，售完為止。

▲7-11跨年期間自助熱食優惠。（圖／業者提供）

【7-11 門市優惠】

●自助熱食優惠

7-11熱食自助區即日起至1月21日，推出滷味、關東煮、麻辣燙「全品項任選4入88折」。

「哈燒專櫃」全品項第2件9折。「熱狗、大亨堡」，任2件88折。

●保暖商品

7-11即日起至2025年2月4日，「棉花共和國雙面暖絨衣」單件95折、任2件8折。

即日起至1月7日，小白兔暖暖包貼式、手握式（單片入/10片袋裝）任選買4送1。指定品項暖暖包任選「買1送1」。棉織系列指定商品，單件8折。

●通宵派對美食、零食、冰品優惠

7-ELEVEN「心熱園」熱罐飲品，12月31日指定品「第2件6折」。

零食139元系列任選買1送1、指定泡麵第2件6折、指定糖果最低買1送1、第2件6折等。

哈根達斯12月31日迷你杯/雪糕/雪酥，任2件79折，部分指定品更有出清價「第2件2折」。

●元旦14大品類優惠
販售時間：2025年1月1日至1月5日

14大品類指定商品：禮盒、CITY系列、常溫飲料、冷藏飲料、泡麵、零食、糖果、健美、冰品、冷凍、啤酒、甜點、寵物食品、麵包等，兩件79折、4件75折。

元旦1月1日當天，現作冰品（思樂冰、雪淋霜、酷聖石霜淇淋、酷聖石冰淇淋等）不限口味通通「買1送1」。

●「CITY系列3杯100元」
販售時間：2025年1月1日至1月5日

CITY CAFE特大杯美式3杯100元(原價180元)。
CITY CAFE特大杯拿鐵 2杯100元(原價140元)。
CITY PRIMA中杯精品拿鐵 2杯100元(原價180元)。
CITY TEA經典純奶茶3杯100元(原價150元)。
CITY PEARL黑糖珍珠撞奶3杯100元(原價180元)。

●食飲「買2送2」推薦：
販售時間：2025年1月1日至1月5日

UCC無糖咖啡185g (單罐原價35元)。
葡萄王康普茶雙纖飲530ml (單罐原價35元)。
農心辛辣白菜風味拉麵(單入原價49元)。
御料小館原味嫩雞塊(單入原價45元)。
韓國Sweetory可可球系列(單入精品價39元)。
日本甘樂鮮果實軟糖-葡萄(單包原價69元)。
BonOBon夾餡可可製品(草莓/巧克力) (單個原價15元)。
瑞士蓮極醇系列黑巧克力35g(70%/85%)(單片原價69元)。

▲7-11超商跨年優惠，門市咖啡3杯100元，APP推出「買7送7」。（圖／業者提供）

【OPENPOINT行動隨時取優惠】

●「CITY 陪你前進2025歡送2024」
販售時間：12月30日至2025年1月2日。
兌換期間：至2025年4月30日

CITY CAFE特大美式，買7送7，省420元。
CITY CAFE特大拿鐵，買7送4，省280元。
CITY CAFE大杯卡布奇諾，買7送4，省220元。
CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡，任選買7送4，最多省320元。
CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選買3送2 ，省120元。
CITY TEA莎朗嘿柚韓柚風味青茶/香鑽水果茶，任選買3送2，省150元。

▲7-11推出CITY PRIMA 精品會員日「買7送7」。（圖／業者提供）

●「CITY PRIMA 精品會員日買7送7」
販售時間：12月30日至2025年1月2日。
兌換期間：至2025年3月31日

CITY PRIMA大杯精品美式買7送7，限量5萬組。
CITY PRIMA大杯精品拿鐵買7送7，限量2萬組。
CITY PRIMA大杯精品馥芮白買7送7，限量3萬組。
CITY PRIMA中杯精品冰燕麥拿鐵4杯240元 ，限量2萬組。

●「CITY 迎蛇年 迎好運」活動
販售時間：2025年1月1日起至1月7日

CITY CAFE厚乳拿鐵，7杯優惠價300元。
CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾，7杯優惠價360元。
CITY CAFE風味系列指定熱飲(皇家伯爵紅茶拿鐵/抹茶/焙烤榛果/太妃焦糖/好時經典可可)熱飲系列，任選7杯優惠價300元。
CITY CAFE大杯燕麥拿鐵，7杯優惠價360元。

（行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數，請見OPENPOINT APP說明。）

★全家

▲全家跨年咖啡第二杯10元，APP推出「多杯2025元優惠組合」相當於6折起，可寄杯喝到2025年底。（圖／業者提供）

全家針對跨年夜熱食及保暖需求，商圈店舖重點陳列溫暖型商品，如暖暖包、飲用水、溫罐飲品、雨具等；熟食區提供SOHOT炎選、熱狗、夯番薯、馬尚煮，皆享有不同優惠。

【全家門市優惠】

●咖啡飲品優惠

全家門市推出會員限定優惠，12月31日-1月5日有Let’s Café大經典美式、大經典拿鐵「第2杯10元」。

「搖搖茶吧」的厚濃靜岡抹茶拿鐵、凍凍好喝奶茶，同步「第2杯10元」，線下門市購買不可寄杯。

●烤物炸物、保暖商品優惠

即日起至1月21日，「SOHOT炎選」現烤點心、炸烤物「任兩件8折」，另有派對必備SOHOT炎選「炸雞桶8支任選320元」，還可在附近全家群組+1預訂。

跨年夜溫降必備的暖暖包，即日起至1月1日享「加10元多1件」，FMC指定發熱衣也有「買1送1」優惠。

▼全家跨年多項商品優惠，也提高備貨量和人力。（圖／業者提供）

【全家APP隨買跨店取優惠】

●Let’s Café 2025元組合
販售期間：即日起至1月1日
兌換期限：可兌換至2025年12月25日

特濃美式58杯，原價3190元，特價2025元，64折。
特濃拿鐵49杯，原價3185元，特價2025元，64折。
大單品美式32杯，原價3200元，特價2025元，64折。
大單品拿鐵29杯，原價3190元，特價2025元，64折。
卡布奇諾54杯，原價3240元，特價2025元，63折。

▲▼搶攻手搖飲商機，全家便利商店私品茶宣布推出2大系列「搖搖茶吧」、「福爾摩沙茶館」雙產品線，讓消費者有更多選擇。（圖／全家提供）

▲搖搖茶吧也推出15杯、17杯優惠價。（圖／全家提供）

●私品茶優惠
販售期間：即日起至1月1日
兌換期限：可兌換至2025年12月25日

私品茶「搖搖茶吧」55元系列，17杯588元（原價935元，63折）。

私品茶「搖搖茶吧」65元系列，15杯588元優惠（原價975元，61折）。

●霜淇淋優惠
販售期間：即日起至1月1日

Fami!ce霜淇淋，2支特價59元（原價98元，61折），可兌換至2025年2月10日。

Fami!ce霜淇淋，18支特價588元（原價882元，67折），可兌換至2025年10月10日。

★萊爾富

萊爾富迎接跨年全面備戰，今年維持往例，在台北市政府周邊的「北市信彩店」、「信義市府站」兩家門市，12月31日當天拆除大門、櫥窗玻璃、冰箱門，同時增加10倍人力支援，節省購物及排隊結帳時間。因應跨年狂歡必喝的咖啡、飲品、便攜式熱食、禦寒及防雨商品，也推出限時優惠。

▲萊爾富跨年推出咖啡、指定飲品「買1送1」。（圖／業者提供）

【萊爾富門市優惠】

●咖啡飲品「跨年一起FUN」優惠
販售時間：12月31日至2025年1月2日

Hi café 大杯特濃美式，同品項買1送1。

Hi café大杯特濃拿鐵，同品項買1送1。

特大杯指定品，任選買1送1，不同價者以「兩件5折」計算，包括：冰熱美式、冰熱拿鐵、冰氣泡美式系列（檸檬/黃金柚香口味）、冰風味氣泡系列（冬瓜/洛神花口味）、古早味冰冬瓜系列（牛奶/燕麥奶）、冰茶系列、冰泰式奶茶、冰黑糖珍珠奶茶。

另有多項指定飲品、鮮食、便當、泡麵、啤酒，均享有優惠。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

●熱食銅板價
販售時間：即日起至2025年1月7日

門市現售茶葉蛋單顆特價9元（原價13元）。

「熱狗+指定飲料」合購價49元，最多可省21元。

多款指定包子「兩件60元」，最高可省16元。

▲▼萊爾富跨年優惠。超商跨年優惠（圖／業者提供）

▲萊爾富多項熱食組合銅板價。（圖／業者提供）

●保暖商品優惠
販售期間：即日起至2025年3月4日

多項暖暖包「特價19元」，包括：RR熔炎12時手握式瞬熱暖暖包（原單件售價25元）、Hi-Life(櫻花版1入)小樂寶手握式暖暖包（原單件售價25元）、小樂寶14小時貼式暖暖包（原單件售價20元）、Hi-Life小樂寶手握式暖暖包（原單件售價20元）。

Hi-Life小樂寶手握式暖暖包（10片入，原價200元）特惠只要119元，等於現省81元。

小樂寶14小時貼式暖暖包（10片入，原價200元）特惠139元，現省61元。

★OKmart

▲▼OKmart超商跨年優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart超商推跨年優惠，特大杯莊園美式與拿鐵「同品項買2送1」。（圖／業者提供）

OK便利商店迎接2025年，「OKCAFE」自12月31日至1月1日，全台門市推出特大杯莊園美式與拿鐵「同品項買2送1」。同時OKCAFE冬季限定的「中杯經典阿華田」、「大杯阿華田拿鐵」享有單杯7折優惠。

OKmall雲端商城同步推出莊園咖啡「買6送3」、「買20送12」優惠，再贈888點會員點數。

▲▼OKmart超商跨年優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart針對跨年，將設置跨年專屬販售箱、OKmove行動超商。（圖／業者提供）

針對人潮密集的台北信義商圈、全台熱門商圈周邊門市，OKmart 將進行備貨加倍，相關物流車隊於跨年前3天加派車次，特殊商圈門市會將販售範圍往外延展，將商品往外推，設置跨年專屬販售箱、OKmove行動超商，讓便利商店從固定地點延伸至戶外熱點，滿足更多元的消費需求。

「OKmove行動超商」御田煮物首度登場，採用具有日式風範的形象與湯頭，並於跨年夜獨家推「任選3件送茶葉蛋」。

還有「OKCAFE體驗專區」在跨年夜與消費者同樂，12月31日至OKmart景聯門市，體驗試飲OKCAFE秘魯莊園並與OKmove車合照，上傳至官方社群指定貼文，即免費贈送「三峽金牛角/銅鑼燒(2選1)」一個，數量有限，送完為止。

▲▼OKmart超商跨年優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart針對跨年，在指定門市喝咖啡打卡就送金牛角。（圖／業者提供）

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