四大超商「元旦優惠」懶人包！咖啡買1送1、買7送7　發熱衣5折起

▲7-11超商元旦祭出咖啡買7送7。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接元旦及2025新年，超商紛紛推出優惠同慶，7-11思樂冰、霜淇淋等不限口味限時今（1日）「買1送1」，即日起至1月5日還有多項商品折扣，包括「飲料零食買2送2、咖啡買7送7」等。全家也有指定咖啡「第二杯10元」，同時有多杯咖啡組合價2025元，相當於6折起，可寄杯到2025年底；萊爾富更一口氣推出多項咖啡飲品「買1送1」。

▲7-11滷味、關東煮、麻辣燙「全品項任選4入88折」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

【門市優惠】

7-11元旦當天，門市現作冰品包括「思樂冰、雪淋霜、酷聖石霜淇淋、酷聖石冰淇淋」等，不限口味通通「買1送1」。

●14大品類指定商品優惠

販售時間：2025年1月1日至1月5日



禮盒、CITY系列、常溫飲料、冷藏飲料、泡麵、零食、糖果、健美、冰品、冷凍、啤酒、甜點、寵物食品、麵包等，祭出「兩件79折、4件75折」。

●「CITY系列3杯100元」

販售時間：2025年1月1日至1月5日

CITY CAFE特大杯美式3杯100元(原價180元)。

CITY CAFE特大杯拿鐵 2杯100元(原價140元)。

CITY PRIMA中杯精品拿鐵 2杯100元(原價180元)。

CITY TEA經典純奶茶3杯100元(原價150元)。

CITY PEARL黑糖珍珠撞奶3杯100元(原價180元)。

●食飲「買2送2」

販售時間：2025年1月1日至1月5日

UCC無糖咖啡185g (單罐原價35元)。

葡萄王康普茶雙纖飲530ml (單罐原價35元)。

農心辛辣白菜風味拉麵(單入原價49元)。

御料小館原味嫩雞塊(單入原價45元)。

韓國Sweetory可可球系列(單入精品價39元)。

日本甘樂鮮果實軟糖-葡萄(單包原價69元)。

BonOBon夾餡可可製品(草莓/巧克力) (單個原價15元)。

瑞士蓮極醇系列黑巧克力35g(70%/85%)(單片原價69元)。

●自助熱食優惠

販售時間：即日起至1月21日

推出滷味、關東煮、麻辣燙「全品項任選4入88折」。

「哈燒專櫃」全品項第2件9折。

「熱狗、大亨堡」，任2件88折。

●保暖商品

7-11即日起至2025年2月4日，「棉花共和國雙面暖絨衣」單件95折、任2件8折。

即日起至1月7日，小白兔暖暖包貼式、手握式（單片入/10片袋裝）任選買4送1。指定品項暖暖包任選「買1送1」。棉織系列指定商品，單件8折。

【OPENPOINT行動隨時取優惠】

●「CITY 陪你前進2025歡送2024」

販售時間：即日起至2025年1月2日

兌換期間：至2025年4月30日

CITY CAFE特大美式，買7送7，省420元。

CITY CAFE特大拿鐵，買7送4，省280元。

CITY CAFE大杯卡布奇諾，買7送4，省220元。

CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡，任選買7送4，最多省320元。

CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選買3送2 ，省120元。

CITY TEA莎朗嘿柚韓柚風味青茶/香鑽水果茶，任選買3送2，省150元。

▲▼1月2日前APP多項咖啡買7送7、買7送4。（圖／業者提供）

●「CITY PRIMA 精品會員日買7送7」

販售時間：即日起至2025年1月2日。

兌換期間：至2025年3月31日

CITY PRIMA大杯精品美式，買7送7。

CITY PRIMA大杯精品拿鐵，買7送7。

CITY PRIMA大杯精品馥芮白，買7送7。

CITY PRIMA中杯精品冰燕麥拿鐵，4杯240元。

▼「OPENPOINT行動隨時取」精品咖啡買7送7。（圖／業者提供）

●「CITY 迎蛇年 迎好運」

販售時間：2025年1月1日起至1月7日

CITY CAFE厚乳拿鐵，7杯優惠價300元。

CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾，7杯優惠價360元。

CITY CAFE風味系列指定熱飲(皇家伯爵紅茶拿鐵/抹茶/焙烤榛果/太妃焦糖/好時經典可可)熱飲系列，任選7杯優惠價300元。

CITY CAFE大杯燕麥拿鐵，7杯優惠價360元。

（行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數，請見OPENPOINT APP說明。）

▲全家咖啡第二杯10元，APP推出「2025元優惠組合」相當於6折起。（圖／業者提供）



★全家

【全家門市優惠】

●咖啡飲品優惠

全家門市會員限定，即日起至1月5日，Let’s Café大經典美式、大經典拿鐵「第2杯10元」。

「搖搖茶吧」厚濃靜岡抹茶拿鐵、凍凍好喝奶茶，同步「第2杯10元」，線下門市購買不可寄杯。

●烤物炸物、保暖商品優惠

即日起至1月21日，「SOHOT炎選」現烤點心、炸烤物「任兩件8折」，另有派對必備SOHOT炎選「炸雞桶8支任選320元」，還可在附近全家群組+1預訂。

指定暖暖包1月1日「加10元多1件」，FMC指定發熱衣也有「買1送1」優惠。

【全家APP隨買跨店取優惠】

●Let’s Café 2025元組合

販售期間：1月1日

兌換期限：可兌換至2025年12月25日

特濃美式58杯，原價3190元，特價2025元，64折。

特濃拿鐵49杯，原價3185元，特價2025元，64折。

大單品美式32杯，原價3200元，特價2025元，64折。

大單品拿鐵29杯，原價3190元，特價2025元，64折。

卡布奇諾54杯，原價3240元，特價2025元，63折。

▲全家「搖搖茶吧」推出15杯、17杯組合優惠。（圖／全家提供）



●私品茶優惠

販售期間：1月1日

兌換期限：可兌換至2025年12月25日

私品茶「搖搖茶吧」55元系列，17杯588元（原價935元，63折）。

私品茶「搖搖茶吧」65元系列，15杯588元優惠（原價975元，61折）。

●霜淇淋優惠

販售期間：1月1日

Fami!ce霜淇淋，2支特價59元（原價98元，61折），可兌換至2025年2月10日。

Fami!ce霜淇淋，18支特價588元（原價882元，67折），可兌換至2025年10月10日。

▼喜歡全家霜淇淋，也可趁元旦便宜時買起來。（圖／業者提供）



★萊爾富

●咖啡飲品買1送1

萊爾富即日起至2025年1月2日，Hi café 大杯特濃美式、特濃拿鐵，同品項買1送1。

同期間特大杯指定飲品「任選買1送1」，不同價者以「兩件5折」計算，包括：冰熱美式、冰熱拿鐵、冰氣泡美式系列（檸檬/黃金柚香口味）、冰風味氣泡系列（冬瓜/洛神花口味）、古早味冰冬瓜系列（牛奶/燕麥奶）、冰茶系列、冰泰式奶茶、冰黑糖珍珠奶茶。

▲萊爾富咖啡買1送1。（圖／業者提供）

●熱食銅板價

販售時間：即日起至2025年1月7日

門市現售茶葉蛋單顆特價9元（原價13元）。

「熱狗+指定飲料」合購價49元，最多可省21元。

多款指定包子「兩件60元」，最高可省16元。

▲萊爾富暖暖包優惠。（圖／業者提供）

●保暖商品優惠

販售期間：即日起至2025年3月4日

多項暖暖包「特價19元」，包括：RR熔炎12時手握式瞬熱暖暖包（原單件售價25元）、Hi-Life(櫻花版1入)小樂寶手握式暖暖包（原單件售價25元）、小樂寶14小時貼式暖暖包（原單件售價20元）、Hi-Life小樂寶手握式暖暖包（原單件售價20元）。

Hi-Life小樂寶手握式暖暖包（10片入，原價200元）特惠只要119元，等於現省81元。

小樂寶14小時貼式暖暖包（10片入，原價200元）特惠139元，現省61元。

▲OKmart 元旦推出指定咖啡買2送1。（圖／業者提供）

★OK便利商店

OKmart「OKCAFE」1月1日，全台門市特大杯莊園美式、拿鐵「同品項買2送1」。

OKCAFE冬季限定「中杯經典阿華田」、「大杯阿華田拿鐵」，單杯7折。

OKmall雲端商城同步推出莊園咖啡「買6送3」、「買20送12」，再贈888點會員點數。