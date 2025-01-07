「戰死兒子」2年後打電話來！　烏克蘭媽媽一聽淚崩：他要回家了

▲小羅曼一度被誤以為戰死沙場，2年多後終於打電話報平安。（圖／翻攝fundly.com）



記者吳美依／綜合報導

烏俄戰爭爆發後，比列斯基一家從烏克蘭南部赫爾松（Kherson）逃亡海外，唯一留在母國、加入軍隊服役的長子小羅曼（Roman Biletskiy Jr）卻被通報不幸戰死，之後才被證實是遭俄軍俘虜，但實際上依舊生死未卜。2年多之後，他終於在一次換囚行動中獲釋，立刻打電話給家人報平安，讓父母立刻情緒潰堤。

2022年2月，俄軍坦克開入赫爾松，瓦列莉亞及丈夫老羅曼，立刻帶著7個孩子出逃，首先抵達波蘭，目前落腳美國華盛頓州。他們一度收到來自總統府的官方信件，被告知從軍兒子已經戰死，事後才透過俄羅斯監獄照片，確認孩子是被抓走，但戰俘命運依然未知。

夫妻倆時時掛心小羅曼的人身安危，瓦列莉亞說，「過去2年半對我們來說很難熬。我們一直都在擔心我們的兒子。我們擔心他在哪裡，他們是不是把他帶得很遠，他們是不是在折磨他。如果他們殺了他怎麼辦？」

Ukrainian couple in Pierce County eager to reunite with soldier son after prisoner release https://t.co/2JmjJXb2IG — KING 5 News (@KING5Seattle) January 2, 2025

直到去年12月30日，小羅曼終於獲釋，他立刻親自打電話報平安，「媽媽，不要哭。媽媽，我回家了，我好開心。」原來，戰爭爆發後，他立刻決定入伍保家衛國，並且成為海軍陸戰隊第36旅的士兵，同年5月卻在馬力波（Mariupol）圍困戰中，為了保護平民而被抓走。

烏俄雙方最近一次換囚行動，一共189名烏克蘭人、150名俄羅斯人獲釋，小羅曼也是其中一員。烏克蘭總統澤倫斯基也感謝阿拉伯聯合大公國協助斡旋。

不過，儘管小羅曼終於重獲自由，母親瓦列莉亞仍必須飛回烏克蘭，把他帶到美國一起生活。他在戰爭期間受的重傷，迄今依然沒有康復，可能需要大筆醫藥費。因此，比列斯基一家在募資平台Fundly籌措經費，目前已經累計將近5000美元。