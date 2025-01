「戰死兒子」2年後打電話來！　烏克蘭媽媽一聽淚崩：他要回家了

▲小羅曼一度被誤以為戰死沙場,2年多後終於打電話報平安。(圖/翻攝fundly.com)



記者吳美依/綜合報導

烏俄戰爭爆發後,比列斯基一家從烏克蘭南部赫爾松(Kherson)逃亡海外,唯一留在母國、加入軍隊服役的長子小羅曼(Roman Biletskiy Jr)卻被通報不幸戰死,之後才被證實是遭俄軍俘虜,但實際上依舊生死未卜。2年多之後,他終於在一次換囚行動中獲釋,立刻打電話給家人報平安,讓父母立刻情緒潰堤。

2022年2月,俄軍坦克開入赫爾松,瓦列莉亞及丈夫老羅曼,立刻帶著7個孩子出逃,首先抵達波蘭,目前落腳美國華盛頓州。他們一度收到來自總統府的官方信件,被告知從軍兒子已經戰死,事後才透過俄羅斯監獄照片,確認孩子是被抓走,但戰俘命運依然未知。

夫妻倆時時掛心小羅曼的人身安危,瓦列莉亞說,「過去2年半對我們來說很難熬。我們一直都在擔心我們的兒子。我們擔心他在哪裡,他們是不是把他帶得很遠,他們是不是在折磨他。如果他們殺了他怎麼辦?」

