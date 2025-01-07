　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「戰死兒子」2年後打電話來！　烏克蘭媽媽一聽淚崩：他要回家了

▲▼「戰死兒子」2年後打電話來！　烏克蘭媽媽一聽淚崩：他要回家了。（圖／翻攝fundly.com）

▲小羅曼一度被誤以為戰死沙場，2年多後終於打電話報平安。（圖／翻攝fundly.com）

記者吳美依／綜合報導

烏俄戰爭爆發後，比列斯基一家從烏克蘭南部赫爾松（Kherson）逃亡海外，唯一留在母國、加入軍隊服役的長子小羅曼（Roman Biletskiy Jr）卻被通報不幸戰死，之後才被證實是遭俄軍俘虜，但實際上依舊生死未卜。2年多之後，他終於在一次換囚行動中獲釋，立刻打電話給家人報平安，讓父母立刻情緒潰堤。

2022年2月，俄軍坦克開入赫爾松，瓦列莉亞及丈夫老羅曼，立刻帶著7個孩子出逃，首先抵達波蘭，目前落腳美國華盛頓州。他們一度收到來自總統府的官方信件，被告知從軍兒子已經戰死，事後才透過俄羅斯監獄照片，確認孩子是被抓走，但戰俘命運依然未知。

夫妻倆時時掛心小羅曼的人身安危，瓦列莉亞說，「過去2年半對我們來說很難熬。我們一直都在擔心我們的兒子。我們擔心他在哪裡，他們是不是把他帶得很遠，他們是不是在折磨他。如果他們殺了他怎麼辦？」

直到去年12月30日，小羅曼終於獲釋，他立刻親自打電話報平安，「媽媽，不要哭。媽媽，我回家了，我好開心。」原來，戰爭爆發後，他立刻決定入伍保家衛國，並且成為海軍陸戰隊第36旅的士兵，同年5月卻在馬力波（Mariupol）圍困戰中，為了保護平民而被抓走。

烏俄雙方最近一次換囚行動，一共189名烏克蘭人、150名俄羅斯人獲釋，小羅曼也是其中一員。烏克蘭總統澤倫斯基也感謝阿拉伯聯合大公國協助斡旋。

不過，儘管小羅曼終於重獲自由，母親瓦列莉亞仍必須飛回烏克蘭，把他帶到美國一起生活。他在戰爭期間受的重傷，迄今依然沒有康復，可能需要大筆醫藥費。因此，比列斯基一家在募資平台Fundly籌措經費，目前已經累計將近5000美元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
藍綠共識大罷免　綠委嗆藍「倒閣就好」：我們38席陪你重選
快訊／流感上竄！單周湧12.7萬人就醫　爆43例重症創本季新
拒絕一起玩遊戲！棒球名校高三生遭搏擊連打20拳　臉腫牙斷吐血
快訊／邱軍今被傳喚出庭
快訊／40歲男「周六挑6號」　2000萬刮刮樂爽中百萬
國民黨嗆罷免38綠委反制　柯建銘「越快越好」：黨團等很久了
邱軍被通知3次喊「忙」拒到案　下最後通牒拖到晚上才現身
邱軍母稱「對方避不見面」！　死者家屬回應了
獨／接力太妍！西洋超大咖4月「大巨蛋開唱」
獨／花納稅人23.7億蓋出「智障外役監」　拖2年遙控門還手動
ET民調／78%民眾預期物價持續上漲　近3成喊每月入不敷出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加薩援助車隊遇襲　聯合國糧食署控以色列開火

19歲少女打輝瑞疫苗　6個月變「三重G罩杯」！動刀改善罕見病症

美東暴雪凍雨導致5人喪命！打亂陸空交通　航班停飛機場關閉

「戰死兒子」2年後打電話來！　烏克蘭媽媽一聽淚崩：他要回家了

南韓呼吸道疾病大爆發！流感病患暴增2.4倍　首爾兒童醫院人滿為患

白米「混老鼠藥」釀全家3人亡！　去年2幼子也被下毒致死

近期飛機不平靜！越捷飛一半突冒煙　法航機艙失壓迫乘客戴氧氣罩

英女獄警「牢內激戰男囚」鹹濕片瘋傳！　法院判決出爐

女曾傳求救簡訊！好友去她家查看　發現無頭屍「斷頭塞垃圾袋」

問ChatGPT太多問題！　OpenAI執行長曝「月費破6500」還是在虧錢

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

邱軍撞死計程車司機「肇逃2天」　照常上工唱跨年：一起變更好

三重傾斜民宅「20：49突然倒下」　住戶來不及取物痛哭！

#邱軍 撞亡運將稱「以為石頭」　家屬怒嗆肇逃：是不是人啊

#三重 民宅傾斜災情惡化！牆、地斷裂擴大撤離14戶

成毅「在哪跌倒就在哪社交」

加薩援助車隊遇襲　聯合國糧食署控以色列開火

19歲少女打輝瑞疫苗　6個月變「三重G罩杯」！動刀改善罕見病症

美東暴雪凍雨導致5人喪命！打亂陸空交通　航班停飛機場關閉

「戰死兒子」2年後打電話來！　烏克蘭媽媽一聽淚崩：他要回家了

南韓呼吸道疾病大爆發！流感病患暴增2.4倍　首爾兒童醫院人滿為患

白米「混老鼠藥」釀全家3人亡！　去年2幼子也被下毒致死

近期飛機不平靜！越捷飛一半突冒煙　法航機艙失壓迫乘客戴氧氣罩

英女獄警「牢內激戰男囚」鹹濕片瘋傳！　法院判決出爐

女曾傳求救簡訊！好友去她家查看　發現無頭屍「斷頭塞垃圾袋」

問ChatGPT太多問題！　OpenAI執行長曝「月費破6500」還是在虧錢

新春採購大省荷包！　MITSUI OUTLET PARK正月迎春祭最高7%回饋

「桌球教父」莊智淵正式退出世界排名　專心培養下個台灣新星

與刁民對打！狂一鍋酸菜魚西門店進駐同棟樓　這天買一送一

竹市推動數位教育奪教育部11獎　領航全國智慧學習典範

六龜高中生逆境中上「台大社會系」遭諷　雄中校長跳出來相挺

全家聯名《神明便利商店》推鮮食！拜拜超搭「財神大雞腿油飯」

快訊／流感上竄！單周湧12.7萬人就醫　爆43例重症創本季新高

張文綺首主持跨年出包！公司：沒提前準備 7天後認了「根本沒想到」

撤銷20%容獎？京華城調查小組下周開會討論　蔣萬安：事實到哪辦到哪

索尼CES裝傻問「期待最後生還者第二季嗎？」　台下秒酸：沒有！

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

國際熱門新聞

北韓恐在首爾引爆核彈！屍體蒸發200萬人死傷

百萬網紅媽一屍2命　吃晚餐噎到窒息亡

人類2032年後不再變老　AI專家：能活500歲

科學家：2032年後AI可讓人停止老化　人類可活到500歲

台積電ADR漲逾5%創歷史新高！　那斯達克勁揚243點

拜登宣布　永久禁止「沿岸開採油氣」

女腹痛就醫驚覺罹癌　切除8器官現況曝

杜魯道請辭　川普酸：加拿大可當第51州

俄軍宣布拿下烏東「重要後勤樞紐」

網紅Coser偷車炫耀　本尊竟是39歲大叔

北海道「沙丁魚屍」堆滿海岸　網憂地震前兆

泰國求職詐騙　250人預繳千萬換一場空

韓公調處抓尹錫悅失敗　請警動手又遭拒

快訊／北韓證實：成功試射「搭載超高音速彈頭」中程彈道飛彈

更多熱門

相關新聞

俄軍宣布拿下烏東「重要後勤樞紐」

俄軍宣布拿下烏東「重要後勤樞紐」

俄羅斯國防部6日表示，俄軍已攻占烏克蘭東部「重要後勤樞紐」庫拉霍韋鎮。這是俄軍數個月以來在當地穩健推進後，取得的重大進展。同時，根據俄國軍事部落客，烏軍連續第2天在俄國庫斯克州發動攻擊。

烏克蘭突襲　裝甲車隊挺進庫斯克村落

烏克蘭突襲　裝甲車隊挺進庫斯克村落

烏兵近身肉搏倒地　「媽媽再見」下秒自爆亡

烏兵近身肉搏倒地　「媽媽再見」下秒自爆亡

台企遭控應俄要求　改造精確導引武器

台企遭控應俄要求　改造精確導引武器

砲灰！澤倫斯基：北韓軍2天「一個營」全滅

砲灰！澤倫斯基：北韓軍2天「一個營」全滅

關鍵字：

烏克蘭俄軍俘虜烏俄戰爭

讀者迴響

熱門新聞

即／三重傾斜民宅倒下！住戶來不及取物痛哭

KTV包廂變刑場！他被暴打「眼球掉地」慘失明

建商挖垮民宅！三重受災戶悲控損失千萬

婆婆下令「輪流住院照顧大姑」　媳當場擊落！千人拍手

即／王天佑「綠島逃獄7.5hrs」　藏匿地點曝光

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人

警察年改三讀　所得替代率80％、退警月領7.4萬「比部會次長高」

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽道歉

「急診上班請戴N95」醫護嘆：又要窒息了

北市獸父警「7年性侵348次」！女兒慘淪酒後洩慾機器

高雄女不信被詐騙！騙警察慘賠5627萬

北韓恐在首爾引爆核彈！屍體蒸發200萬人死傷

美女主播變「性治療師」　日接4客月薪6位數

百萬網紅媽一屍2命　吃晚餐噎到窒息亡

空拍畫面曝光！三重民宅倒塌慘淪碎石堆

更多

最夯影音

更多

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面