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俄軍宣布拿下烏東「重要後勤樞紐」　烏軍連2天狂攻庫斯克州

▲▼俄軍指揮官太過依賴精銳部隊，在錯誤的戰術指導下，讓秘密特種部隊損失慘重。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄軍宣稱攻占烏東「重要後勤樞紐」，烏軍連2天在庫斯克州發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

俄羅斯國防部6日表示，俄軍已攻占烏克蘭東部「重要後勤樞紐」庫拉霍韋鎮。這是俄軍數個月以來在當地穩健推進後，取得的重大進展。同時，根據俄國軍事部落客，烏軍連續第2天在俄國庫斯克州發動攻擊。

法新社報導，俄國國防部在社群媒體Telegram發文寫道，俄軍「已完全解放頓巴斯（Donbas）西南部最大聚落庫拉霍韋鎮（Kurakhove）」。

路透社報導，庫拉霍韋鎮位於波克羅夫斯克（Pokrovsk）以南32公里，俄國國防部表示，控制庫拉霍韋鎮「已大大阻礙烏軍的後勤和技術支援」。俄軍數個月來一直在朝這個後勤樞紐推進。

俄國國防部指出，烏軍已將庫拉霍韋鎮打造成一個「擁有長期火力陣地和地下通訊網路的強大防禦區域」；俄國國防部並稱，占領這座城鎮將使俄軍能夠「加速」奪取頓內茨克州（Donetsk）其他地區。

與此同時，俄國軍事部落客聲稱烏軍今天已連續第2天在俄國庫斯克州（Kursk）發動攻勢，其中1名部落客形容局勢令人擔憂。

俄國國防部表示，俄軍昨天在通往當地首府庫斯克市的公路以北擊退了烏軍的首次攻擊。

這群俄國軍事部落客由戰地記者和專家組成，儘管他們支持俄軍，但也常常批評其不足。他們指出，激烈的戰鬥已經持續到第2天。

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