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俄烏士兵近身格鬥！烏兵滿身血倒地　悲喊「媽媽再見」下秒自爆亡

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 俄烏士兵近身搏鬥。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基日前聲稱，俄羅斯東部庫斯克州一場交戰使俄軍短短2天內損失一個營的兵力，其中包括北韓去年10月派往援俄的精銳部隊。不過近期網路流傳一段影片，可見一名烏兵在近身搏鬥之下不敵俄軍，死前留下「媽媽再見」一句遺言，殘忍畫面引發關注。

REN TV等俄媒4日報導，Telegram等社群媒體近期流傳一段影片，可見一名烏兵在淪為廢墟的烏東頓內茨克一座村莊近距離肉搏。烏兵頭盔上的鏡頭拍下兩人隔著建築互相開槍，隨著距離靠近，烏兵抓住俄兵步槍槍口，俄兵隨即使用刺刀攻擊。

烏兵被刺到重傷倒地，開口向對方求饒，「你是全世界最強的戰士」，「請不要再打了，我想安詳死去」，接著留下一句「媽媽，再見」向母親道別，下秒就掏出手榴彈自爆身亡。據報這段影片是在去年秋天拍攝，直到本月初才在網路曝光。

此前，澤倫斯基4日晚間發表電視演說，透露距離俄烏邊境不遠的庫斯克州馬赫諾夫卡村（Makhnovka）3至4日發生一場極具意義的戰鬥，俄軍短短2天內損失1個營的兵力，包括北韓軍步兵、俄軍傘兵部隊。

澤倫斯基也提到，整條長達1000公里的前線都發生激烈戰鬥，其中頓內茨克州波克羅夫斯克市（Pokrovsk）局勢最為險峻，因俄軍在附近發動新一波襲擊，試圖從南部繞過該座城鎮，切斷烏軍補給線。

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