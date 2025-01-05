台TRC公司被點名！應俄要求5次強化產品　笨炸彈變精確導引炸彈

▲圖為俄羅斯蘇-34轟炸機鎖定烏克蘭陣地投放FAB-500炸彈。（示意圖／達志影像／美聯社，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭軍事媒體Militarnyi引述國際情報社群「InformNapalm」消息指出，台灣一間從事循跡防滑控制系統（TRC）企業應俄羅斯公司的要求，製造、強化用於控制UMPK航空炸彈滑翔套組的伺服驅動器，讓俄軍可以把非導引炸彈（俗稱「笨炸彈」）打造成高精度導引炸彈。

這則消息來自於公民運動人士拉巴斯（Vadym Labas），此人宣稱，起初俄羅斯在UMPK航空炸彈滑翔套組使用這間台企製造的伺服驅動器，但這類驅動器用於汽車產業，並非軍事用品，因此機翼負載較重，其軸經常斷裂，引擎也無法負荷，因此俄羅斯要求這間廠商進行改造，增強性能。

據信在2024年間，這間TRC工廠應俄羅斯公司的要求，對其產品進行5次強化，部分零件改由高強度合金製成，並把原本的引擎換掉，改用性能更加強大的引擎。

循跡防滑控制系統（TRC，Traction Control System）目的是維持車輛行進的軌跡，讓其符合車輛駕駛者的操控，當車輪隨著路況不同產生打滑的時候，TRC系統就能偵測並透過引擎控制與煞車系統避免打滑，保持穩定性。

先前InformNapalm曾揭露，哈薩克公司ARC Group違反制裁規定，使用法國達利斯（Thales）、賽峰（Safran）的設備替俄羅斯Su-30SM戰鬥機提供維護。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭，俄羅斯失去法國的軍事技術維護服務，但俄方後來找到規避制裁的管道，也就是透過哈薩克公司ARC Group。2022年之後，這間哈薩克公司為伊爾庫次克航空工廠（Irkutsk Aviation Plant）提供服務，而這間工廠就是在維修Su-30SM。

依據截獲的訊息，哈薩克公司ARC Group在伊爾庫次克航空工廠提供法國設備維修服務，但隱瞞法國供應商。到了2024年10月，達利斯與賽峰公開為了防止規避制裁所採取的措施，達利斯與哈薩克工廠的所有合約喊卡，正考慮採取法律行動，以終止合約並可能索賠。