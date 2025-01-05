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淪砲灰！澤倫斯基：北韓軍2天內「一個營隊」全滅　驚悚遺照曝光

▲▼北韓軍前往俄國庫斯克州協助對抗烏軍，卻慘遭烏軍無人機襲擊，淪為一具又一具冰冷的遺體。（圖／達志影像）

▲北韓軍前往俄國庫斯克州協助對抗烏軍，卻慘遭烏軍無人機襲擊，淪為一具又一具冰冷的遺體。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩訪俄、俄國總統普丁訪問平壤後，雙方之間強化交流，北韓更於去年10月派出1萬1000人的精銳部隊，前往俄國庫斯克州與烏克蘭軍交戰，試圖透過人海戰術從烏軍奪回領土，豈料卻因不熟稔無人機等現代戰爭模式而蒙受巨大損失，幾乎淪為砲灰，2天以內損失一個營隊的兵力。

根據《路透社》、《RBC烏克蘭》，烏克蘭總統澤倫斯基於當地時間4日晚間發表例行性電視演說，透露距離俄烏邊境不遠的庫斯克州馬赫諾夫卡村莊（Makhnovka），於3至4日發生一場極具象徵意義的戰鬥，短短2天內俄軍便損失了1個營的部隊兵力，包括北韓軍步兵、俄軍傘兵部隊；不過，澤倫斯基並未提供具體細節。

▲▼北韓軍前往俄國庫斯克州協助對抗烏軍，卻慘遭烏軍無人機襲擊，淪為一具又一具冰冷的遺體。（圖／達志影像）

報導分析，一個營級的部隊，其兵力規模可能會有所不同，但通常由數百名士兵組成。《RBC烏克蘭》則指出，俄軍在過去2天內的兵力損失達到1510人。

南韓《韓聯社》指出，儘管北韓向庫斯克州派出1萬1000多人的兵力前往應戰，但由於人生地不熟、未能熟悉戰場環境，加上訓練與俄方提供的資源不足，導致北韓軍士兵在當地淪為烏軍無人機、導彈等現代式武器下的砲灰。澤倫斯基也曾透露，截至2024年12月23日為止，北韓軍死傷人數就超過3000多人。

▲▼北韓軍前往俄國庫斯克州協助對抗烏軍，卻慘遭烏軍無人機襲擊，淪為一具又一具冰冷的遺體。（圖／達志影像）

不過，也是受到北韓派兵參戰的影響，俄軍可以讓北韓軍在前鋒擋子彈，進而減少內部兵力過多損失，也因此俄軍可以繼續使用人海戰術，向烏軍步步進逼。。《法新社》估算，光是去年一整年，俄羅斯就從烏克蘭占領面積達4000平方公里的領土，雙方透過無人機、導彈展開激烈攻防。

另外，澤倫斯基也表示，整條長達1000公里的俄烏前線都在發生「激烈的戰鬥」，其中位於烏東頓涅茨克州波克羅夫斯克市（Pokrovsk）的戰勢最為險峻，因為俄軍在附近發動新一波的襲擊，試圖從南部繞過該座城鎮，切斷烏軍的補給線。

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