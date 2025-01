裝甲車隊挺進！烏克蘭突襲庫斯克村落　俄軍開火反擊

▲俄方消息指出,烏克蘭動用裝甲部隊向庫斯克地區大索爾達斯克耶村挺進。(圖/翻攝自X/Rob Lee)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭武裝部隊5日對俄羅斯庫斯克地區(Kursk)發動突襲,裝甲車隊朝庫斯克地區村落挺進的畫面也曝光。外媒認為,這顯然是烏克蘭試圖在美國當選總統川普重返白宮之前奪回戰場主導權。

衛報、CNN等報導,烏克蘭已證實展開新一波攻勢,在庫斯克地區多個地點發動突襲,依據總參謀部的說法,庫斯克地區5日總計發生42場戰鬥衝突。未經證實的消息指出,烏軍已進入俄羅斯貝爾丁村(Berdin)與新索特尼茨基村(Novosotnitskii)。

畫面顯示,烏軍裝甲車隊穿越雪地,駛向大索爾達斯克耶村(Bolshoe Soldatskoe)。總統府幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)稱,俄羅斯正在「得到應有的報應」。

A number of Russian channels say that Ukraine has began an offensive operation from near Sudzha towards Bolshoye Soldatskoye in Kursk oblast with armored vehicles. They say Ukrainian EW has been effective against their UAVs and that Ukrainian units cleared mines overnight.… pic.twitter.com/jfllbH9kpj