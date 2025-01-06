裝甲車隊挺進！烏克蘭突襲庫斯克村落　俄軍開火反擊

▲俄方消息指出，烏克蘭動用裝甲部隊向庫斯克地區大索爾達斯克耶村挺進。（圖／翻攝自X／Rob Lee）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭武裝部隊5日對俄羅斯庫斯克地區（Kursk）發動突襲，裝甲車隊朝庫斯克地區村落挺進的畫面也曝光。外媒認為，這顯然是烏克蘭試圖在美國當選總統川普重返白宮之前奪回戰場主導權。

衛報、CNN等報導，烏克蘭已證實展開新一波攻勢，在庫斯克地區多個地點發動突襲，依據總參謀部的說法，庫斯克地區5日總計發生42場戰鬥衝突。未經證實的消息指出，烏軍已進入俄羅斯貝爾丁村（Berdin）與新索特尼茨基村（Novosotnitskii）。

畫面顯示，烏軍裝甲車隊穿越雪地，駛向大索爾達斯克耶村（Bolshoe Soldatskoe）。總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）稱，俄羅斯正在「得到應有的報應」。

A number of Russian channels say that Ukraine has began an offensive operation from near Sudzha towards Bolshoye Soldatskoye in Kursk oblast with armored vehicles. They say Ukrainian EW has been effective against their UAVs and that Ukrainian units cleared mines overnight.… pic.twitter.com/jfllbH9kpj — Rob Lee (@RALee85) January 5, 2025

俄羅斯軍事部落格也稱發生激烈戰鬥。俄羅斯國防部5日表示，烏克蘭這波攻勢是要阻止俄羅斯的攻擊，烏軍車隊包括2輛坦克、12輛裝甲車等，突襲距離邊境約15公里處的貝爾丁村附近，但俄軍發動反擊，摧毀2輛坦克、1輛軍用工程車與7輛裝甲車。依據官媒發布的影片，裝甲車隊穿越雪地時遭砲火擊中。

▲2024年10月，俄羅斯士兵在庫斯克地區對烏軍發動攻擊。（示意圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基4日稱，在馬赫尼夫卡（Makhnovka）附近的戰場上，俄軍損失上看一整個營，這個營由北韓士兵與俄羅斯傘兵組成，且通常有數百人。

衛報指出，烏軍5日行動發生在川普1月20日宣誓就職之前。目前烏克蘭控制大約585平方公里的俄羅斯土地，澤倫斯基之前就曾暗示，庫斯克地區的土地可在和平協議談判中發揮作用。

烏軍2024年8月首次攻入俄羅斯庫斯克占領土地，成為二戰以來首次有外國勢力對俄羅斯發動地面入侵，烏軍迅速推進，隨後俄軍展開反攻，並聯手北韓要把烏克蘭部隊趕走。