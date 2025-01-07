東京飛台北！整台飛機「只有他1位乘客」　神體驗曝光

▲飛機上只有他一位乘客。（圖／kkdkkn授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

「陳先生！歡迎抵達台北」一名網友昨日發文透露，當年疫情期間，他搭乘酷航從東京返回台北，碰上整台飛機只有他一位乘客的情況，當時地勤直接1對1陪同走到登機口，連機長、空姐的廣播都是指名的。影片曝光後，狂吸超過10萬讚，大票人朝聖驚呼，「恭喜解鎖人生成就」、「超酷的體驗，跟中頭獎沒兩樣」。

陳先生昨日在Threads曬出影片，笑說「整台飛機只有一個乘客的機率有多低？」從畫面中可見，透過機窗能看見被白雪覆蓋的富士山，緊接著就是空盪盪的機艙，座位上沒有任何乘客的身影。

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陳先生向《ETtoday新聞雲》記者透露，這是在2020年的事了，當時他搭乘酷航從東京返回台北。同時，他也還原整個奇妙過程，在辦完登機後，地勤1對1陪同走到登機口，登機後就直接關閉艙門了。

▲他拍下從空中俯瞰的富士山美景。（圖／kkdkkn授權引用）

不僅如此，機長廣播的開頭也從「Dear Passengers...」改為「Dear Mr. Chen...」，後來快到達目的地時，空姐也跑去廣播，說「陳先生，歡迎抵達台北。」

他坦言，飛行的過程中，空姐全程坐在他旁邊，所以也不能做出一些太丟臉的行為；另外，針對不少人好奇，為何沒免費升等，他解釋道，「這班沒有其他艙等。」

對此，網友們紛紛留言笑回，「看來你一定不是普通人物，應該是大人物」、「被空姐包圍的感覺怎麼樣？」「我是沒包機過，倒是2015年飛香港轉機芝加哥，包下了豪華經濟艙」、「你可以跟朋友炫耀你包機」、「有沒有可能是你進入異次元空間了」、「你可以大聲說你搭乘專機了，太酷了」、「疫情期間好像外國也有過一次」、「好特別的體驗」。