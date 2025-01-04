搭飛機座位要選哪？　專家分析「這幾區」最吵

▲飛機上靠窗座位常受發動機噪音影響（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

搭乘長途航班時，多數旅客都希望能好好休息，而除了各種助眠方法外，減少噪音干擾也是關鍵。然而，某些座位區域如廁所附近、機尾廚房前方和機翼後方，都被稱為「噪音搖滾區」，外媒也分析出幾個選位妙招。

根據《紐約郵報》報導，機票搜尋網站「省錢飛航俱樂部」（Dollar Flight Club）指出，想降低飛行過程中的噪音干擾，選座前應先了解飛機的結構設計，靠近洗手間和廚房的座位應是最後考量。

一般而言，窄體或中型客機的廚房通常位於機尾，而洗手間則分布在駕駛艙附近和機尾。廣體客機則更複雜，廚房除了機尾外，機艙中段也有設置，洗手間則遍布機艙前中後。

哪些區域最吵？

機翼後方座位是另一個噪音集中的區域，因靠近發動機，尤其是靠窗座位，能清楚聽到發動機的嗡嗡聲。由於發動機噪音向後傳播，機翼前方的座位則相對安靜得多。

此外，機尾除了有廚房作業聲響外，因結構設計，發動機運轉聲也更加明顯，加上顛簸感較強，使這些座位成為避之不及的選擇。

靠窗與靠走道的選擇

至於靠窗和靠走道座位，兩者在噪音干擾方面各有優缺點。靠窗座位常受發動機噪音影響，而靠走道座位則需要承擔人員走動的聲響，因此沒有絕對安靜的選擇。

降低噪音的實用建議

除了選擇合適的座位，還可以透過其他方式減少噪音干擾。「省錢飛航俱樂部」建議，攜帶耳塞或降噪耳機，即使不播放音樂，也能有效降低發動機噪音。眼罩則可幫助遮蔽光線，提升睡眠品質。