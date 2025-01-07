去機場「這樣穿」過安檢超NG！美當局也認證　點名3設計

▲勞莉針對「機場穿搭」提出建議 。（圖／翻攝TikTok@travelby_laurie）



記者吳美依／綜合報導

外國旅遊部落客勞莉（Laurie）建議，去機場搭飛機時，最好不要把衣物綁在腰間，或者身穿「閃亮亮」的服飾，以免在安檢時「卡關」而延誤航班。事實上，美國運輸當局也曾經呼籲人們避免3種衣服設計。

勞莉是一名飛行員的妻子，經常搭飛機前往世界各地。她在TikTok拍片提醒，「任何東西都不能被綁在你的腰上」，而是應該放進行李或者直接穿上，此外也不要穿任何「閃亮亮」的衣服，「這可能延誤你趕上航班」。

不過，勞莉並沒有解釋任何原因，導致不少網友留言批評或質疑，「我想穿什麼就穿什麼」，甚至懷疑航空公司是否能夠干涉乘客打扮。儘管一些人指出，他們曾因衣服有亮片而被額外檢查，但另一些人認為，只要夠早到機場，就不會有太多問題。

《紐約郵報》則指出，去年12月，美國運輸安全管理局（TSA）在臉書發文提醒，「亮片、珠珠、閃亮的線，我的天啊！如果你的聖誕節毛衣有這些東西，通常會提醒我們的安全設備進行額外檢查。我們建議把這些鈴鐺毛衣打包、帶著旅行，而非穿去機場。」

此前，空服員網紅湯米（Tommy Cimato）也警告人們「搭機時不要穿短褲」，因為你永遠不知道座位是否乾淨，但若穿長褲遮住腿部，至少可以最大程度地減少與座椅的接觸，「細菌就會少一點」。來自德州的資深空服員雪兒（Cher Killough）也在下方留言支持這個建議，「如果我們進行疏散，你必須滑下滑梯，你的屁股會燒焦的。」