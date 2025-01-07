仁川機場「狂傳一票災情」　台灣旅客洗版勸世：沒趕上飛機

▲圖為南韓仁川國際機場。示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

記者周亭瑋／綜合報導

近來，南韓仁川機場修改安檢規定，讓網上災情文頻傳，不少網友哀號，不管是第一航廈還是第二航廈，務必要在起飛3小時前到櫃檯託運，因為光是排安檢，就耗費2個多小時，若不將提前時間拉長，不僅沒空退稅，可能連班機都錯過了。

一名網友在Threads發文指出，他原本預計1月1日搭機從韓國返台，當天他提早2個多小時到，並迅速完成行李託運；怎料，等待過安檢就排了2個多小時，「當天只有開三個櫃台，眼看快要到起飛期間，有問地勤人員說飛機快起飛，可以先嗎？對方說還是要排隊。」

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最終，他只差5分鐘時間，還是沒趕上飛機，「那個班機有不少人跟我們一樣，在登機口傻眼錯過，於是地勤就把我們集體帶出關，回櫃台去做改票的動作，在跟地勤溝通後，她說可以免費幫我們改票，但隔天的已經沒了，要等到1月3日，所以就在韓國多待了兩天。」

無獨有偶，另一名網友也發文勸世，「不管仁川第一還是第二航廈，你都要在飛機起飛時間3小時前到櫃檯託運，不是出發到機場，也不是剛到機場大門而已，是要一開櫃就馬上託運，還有一堆人早就排隊在你前面的時間也要算進去，因為出境真的超級無敵慢。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，網友們紛紛直呼，「因為他們有改規定，鞋高超過幾公分就一定要拖鞋，短靴也一樣，超過一定厚度就是要脫鞋，加上冬天大家衣服很多」、「我2月要去韓國，連續看到好多人的受災文，讓我很害怕」、「我上次也跑到差點吐出來，final call了我還才要上航廈接駁車，真的緊張死！順利上飛機直接跟空姐點了飲料來喝，真的快昏倒」、「而且就算提早3-4小時去也沒用，航空公司根本還沒開櫃」、「仁川安檢一直勸退我去首爾」、「真的假的，過年會不會更可怕？有點擔心」、「我也在仁川T2遇過，壓線奔跑上飛機」。

不過也有人表示，「我也是1月1日從仁川回台，長榮19:45的飛機在第一航廈，不知道是不是時間比較晚，沒有發生你說的這些問題，排安檢到出關花不到30分鐘順利通過，我還覺得當初入境韓國還排比較久」、「仁川T2最近真的很可怕，不過T1還沒那麼誇張」。

另外，苦主提到，遇到這種情況旅平險或不便險是不能理賠的，「我有問過保險公司，除非是航空公司的問題才會理賠，機場這個狀況，沒有列入理賠範圍內。」