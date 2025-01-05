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彰化3車連環撞畫面曝！馬自達猛撞特斯拉　休旅車衰翻覆躺分隔島

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

彰化縣埔心鄉瑤鳳路三段上月30日發生一起3車連環撞事故，一輛白色馬自達行經事故地點時，突因不明原因，先追撞前方一輛特斯拉，接著又撞上黑色休旅車，導致休旅車失控撞上分隔島因而翻覆，並造成車上一名乘客45歲陳姓女子受傷，送往衛生福利部彰化醫院救治，詳細肇事原因仍待調查釐清。

▲▼彰化縣埔心鄉瑤鳳路三段車禍 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣埔心鄉瑤鳳路三段發生3車追撞車禍，肇事自小客車身嚴重毀損。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方表示，上月30日上午8時27分許接獲您眾報案，57歲林姓男子駕駛馬自達沿瑤鳳路三段南往北行駛，行經事故地點時因不明元追撞前方34歲高男駕駛的特斯拉左後車尾，隨後又撞擊47歲陳男駕駛的黑色休旅車，導致休旅車失控翻覆，整台車躺在分隔島上，險些撞上前方一輛賓士，事故造成休旅車乘客陳女擦挫傷，並送往衛生福利部彰化醫院救治。

▲▼彰化車禍 。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

▲3車連環撞驚險瞬間。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

至於車輛損毀情形，肇事馬自達車頭爛毀，之後又撞上電桿左側車身凹陷變形，被撞的特斯拉左後車尾受損，另輛黑色休旅車車尾及車身受損較為嚴重。詳細事故發生原因及肇事責任仍待警方調查釐清。

▲▼彰化縣埔心鄉瑤鳳路三段車禍 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼黑色休旅車被撞後失控翻覆分隔島，特斯拉左後車尾遭撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化縣埔心鄉瑤鳳路三段車禍 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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