搭機感覺暖暖的　男驚嚇隔壁男「小便在他身上」被迫坐尿11小時





▲美國聯合航空。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名男子搭乘聯合航空(United Airlines)班機從舊金山飛往菲律賓時突然感覺「一股暖意」，在睡夢中的他驚醒發現，隔壁男乘客竟然在他身上小便，導致他下半身都被對方的尿浸濕，然而空服人員卻沒有提供任何幫助，得全程坐在對方的尿中。

這起誇張事件發生在上月27日，來自加州的男子古鐵雷斯(Jerome Gutierrez)搭乘聯合航空189航班，飛行約4小時後，隔壁男乘客突然從座位上站起來，對著他身上小便。

古鐵雷斯的繼女康乃爾(Nicole Cornell)表示，父親當時在商務艙座位上睡著了，「當他醒來看到那個男人時，他嚇了一大跳，還以為自己正在作夢」，男乘客尿完後，父親幾乎整個下半身都被尿浸濕，由於他沒有衣服可以更換，只能在長達11個小時的剩餘行程中繼續穿著濕衣服。

康乃爾表示，事件發生後空服人員擔心會發生肢體衝突，特別要求父親不要靠近那名男乘客，「他們把航空公司的需求凌駕於我父親的健康上，這是生物危害問題，他們應該把飛機掉頭」，對於航空公司的處理方式非常失望。

聯合航空發言人後來對外證實，飛機上乘客間的確發生了事件，他們已要求警察在飛機落地後前往現場處理，並且將引發騷動的乘客列為黑名單。