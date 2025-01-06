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藍提高退警所得明闖關　恐引爆「退休潮」、退撫基金提早2年用罄

▲藍營力推《警察人員人事條例》修正草案把退休警消所得替代率從現行75％調漲至90％。（圖／立法院頻道）

▲藍力推《警察人員人事條例》修正草案把退休警消所得替代率從現行75％調漲至90％。（圖／立法院頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜今（6日）召開朝野協商，國民黨力推的《警察人員人事條例》修正草案把退休警消所得替代率從現行75％調漲至80％，擬於明日院會中三讀闖關，但該修法遭內政部與銓敘部反對，認為只會提高世代對立、提早用光退撫基金，修法通過後預估基金至少提前2年用罄，這對現職人員很不公平，建議應改善執勤工作環境及條件比較實際，內政部長劉世芳更憂心員警會因此加速退休，造成空洞化。

銓敘部部長施能傑表示，這修法不僅影響現職跟已退人員，還會牽涉人數超過警職的其他公務人員，也不只是關乎退撫基金的財務問題，警消的現職及退休待遇已優於一般公務人員，該提案只會破壞退撫基金平等原則，修法通過後預估基金至少提前2年用罄，這對現職人員很不公平，建議應改善執勤工作環境及條件比較實際。

施能傑直言，銓敘部對該案目前的看法是建議「不要通過」，涵蓋警消在內的公務人員退休撫卹基金以同樣標準繳費和給付，權利義務相當，若有一方單獨提高，將破壞平等原則，且對基金運作造成衝擊；基金是用50年估算，過去年金改革延後25至30年，若包括醫護等危勞人員都要求援比，預估基金至少提前2年用罄，缺口又要靠政府來支出，各級政府如何處理法律也沒談到。施能傑再次強調，這對現職人員很不公平，還會衝擊現有的警力，「我退休就可以拿九成，那就該去思考對警力的影響有多深了。」

施能傑認為，政府對現職警消人員的待遇都有努力，且因危勞特性，其現職待遇已經比一般公務人員高，換算退休待遇也更高，若該提案通過，雙方差距就會越來越大；建議對警消的照顧，應透過改善現職人員的執勤工作環境條件。

內政部長劉世芳進一步說明，內政部最重要的就是保障現職警消，目前相關福利和待遇條件就有15項，包括公益信託基金、執勤獎金，以及去年通過的深夜危勞性勤務津貼支給等。若將警消人員退休所得替代率上限提高至90%或80%，可預見會造成現職人員的「退休潮」、造成空洞化，目前國民黨提出的修法忽視現行制度邏輯，無視危險勤務是發生在現職期間，若以「特別對待」為理由提高退休給付標準，恐造成世代對立。
 

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