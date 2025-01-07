成衣企業超暖心！雲林家扶家庭日一半15年　封館專屬服務800親子

▲主富服裝NET在春節來臨前為家扶家庭在新的一來挹注滿滿的生活動力。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

NET主富服裝第15個年頭舉辦NET雲林家扶家庭日，累積捐贈雲家扶超過1千萬，雲林家扶感謝主富服飾再度提供80萬提貨券，昨（5）日有近800位家扶親子在農曆年前進行最具公益的「家扶日」湧入NET虎尾店挑選，讓溫暖陪伴家扶親子從小到大。

主富服裝自2020年開始提供全台灣區接受家扶經濟服務家庭的新生兒一戶一萬提貨券，累積至今已有1300位新生兒家庭受惠，單以2024年全國家扶經濟弱勢家庭出生新生兒有276位，受惠每戶家庭10000的提貨劵共計達276萬，而雲林家扶去年喜獲17萬新生兒提貨劵。

▲家長帶著孩子到NET增添新衣。（圖／記者王悉宇翻攝）

昨日NET雲林家扶家庭日於虎尾店封館提早在上午9點營業，特地招請全台各店40餘名伙伴協助，親切接待雲林家扶親子們挑選、試穿、搭配等。雲林家扶感謝主富服裝NET，讓家扶親子從頭到腳應有盡有讓親子盡情挑選，窩心的暖流深深溫暖雲林家扶兒少及家長們。

雲林家扶的陳媽媽扶養四個孩子，正值發育衣服替換率高，就讀大一、國三、國二及小三的孩子和媽媽高興穿梭展間挑選合適的衣服，有藍標三件更優惠、紅標打三折，還有別折扣的羽絨外套。陳媽媽感謝有NET暖心提供孩子們在新年來臨前挑選新衣，更是大大減輕家裡經濟負擔。

還有家扶林媽媽感恩NET，讓她帶3個孩子來挑選，最重要都是孩子選自己的最愛，看到孩子們提早過新年一樣的喜悅，真的謝謝主富NET的捐贈與照顧。雲林家扶主任廖志文表示，主富服裝NET捐贈80萬提貨券，還有新生兒家庭每戶1萬提貨券，持續舉辦「家扶日」封館專屬讓雲林家扶親子們採買新衣，在春節來臨前為家扶家庭在新的一來挹注滿滿的生活動力。

▲NET虎尾店今早封館讓雲林家扶親子挑選新衣物。（圖／記者王悉宇翻攝）