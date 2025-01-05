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企業情義相挺義助後甲義消　捐贈手提無線電20台

▲台南市消防局第七大隊於5日上午10時30分，在後甲分隊辦理聖為企業股份有限公司董事長王健源，捐贈高效能手提無線電20台儀式，由七大隊大隊長石家源代表受贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊於5日上午10時30分，在後甲分隊辦理聖為企業股份有限公司董事長王健源，捐贈高效能手提無線電20台儀式，由七大隊大隊長石家源代表受贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊於5日上午10時30分，在後甲分隊辦理聖為企業股份有限公司董事長王健源，捐贈高效能手提無線電20台儀式，由消防局第七大隊大隊長石家源代表受贈，並回贈感謝狀。

聖為企業股份有限公司董事長王健源表示，義消人員也是消防人員的後盾，出勤任何勤務尤如消防人員一樣，藉著無線電通訊執行各項協助勤務，故特捐高效能手提無線電20台，供後甲中隊人員使用，以達協助救援效率。

▲台南市消防局第七大隊於5日上午10時30分，在後甲分隊辦理聖為企業股份有限公司董事長王健源，捐贈高效能手提無線電20台儀式，由七大隊大隊長石家源代表受贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第七大隊大隊長石家源表示，感謝聖為企業股份有限公司董事長王健源慷慨捐贈，消防、義消人員面對艱困環境下執行救災之勤務，而通訊設備是救援行動成功的基石，透過這批高效能無線電設備，不僅能提升救援現場指揮調度，也能提升救災通訊效率。

▲台南市消防局第七大隊於5日上午10時30分，在後甲分隊辦理聖為企業股份有限公司董事長王健源，捐贈高效能手提無線電20台儀式，由七大隊大隊長石家源代表受贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第七救災救護大隊未來也會繼續秉持著市市長黃偉哲的施政理念及消防局長李明峯守護市民生命財產安全的承諾，同時也保障救災人員之現場安全，感謝聖為企業股份有限公司董事長王健源對消防的支持與照顧，無私為消防提升硬體設備，共同打造台南市更為宜居的城市。

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