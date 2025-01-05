親子同樂採地瓜！台電雲林區處500員工踏進田園超紓壓

▲台電雲林區處今日號召500位員工與家眷千餘人踏上水林鄉農田，接近大自然抒解平日工作身心壓力，親自動手採收香甜地瓜。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

全台三分之一的農產品均來自雲林縣物產豐饒的土地，其中水林鄉的地瓜更是軟糯香甜，在正值地瓜盛產季節，台電雲林區處今（4）日號召500位員工與家眷千餘人踏上水林鄉農田，接近大自然抒解平日工作身心壓力，親自動手採收香甜地瓜，一併協助行銷當地農特產品並與家人共享田園樂趣，品味地瓜美味。

今日活動一開始即透過趣味競賽為現場氣氛加溫，與會者歡笑聲不斷，無論大小朋友共享新春將至團聚歡慶時光。在台電雲林區處處長龔良智和電力工會42分會楊憲達常務理事的引導下，所有人一同步行到地瓜田，親手挖採地主精心栽培的豐碩地瓜，享受難得的田園體驗，成功豐收，每個人挖滿一袋袋地瓜帶回家中品嚐。

▲台電雲林區處今日號召500位員工與家眷千餘人踏上水林鄉農田，親手挖採地主精心栽培的豐碩地瓜，享受難得的田園體驗。（圖／記者王悉宇翻攝）

台電雲林區處處長龔良智表示，近年來政府積極推動綠能產業，而雲林地區充足的日照早已吸引民間大量投資太陽光電，使得雲林地區太陽光電裝置容量和發電量都是全國翹楚。雲林西部沿海地區除了豐富的養殖產業外，更擁有全國最佳的風力資源，豐沛的海風引來國內外風力發電廠的青睞，讓雲林縣不僅是農業之都，更成為「風光」發電的亮眼之地。

龔良智強調，台電雲林區處一直致力於員工身心健康以及深耕地方事物，守護電力穩定的同時，充滿熱忱關懷在地。今年的契作農產品協助農民收益活動不僅是區處的重要活動，金燦燦的地瓜更是帶來新春好兆頭，也展現對當地農業的支持，期盼透過共同努力，一起為台灣農產品盡一份心力。

▲水林鄉的地瓜更是軟糯香甜，在正值地瓜盛產季節。（圖／記者王悉宇翻攝）