癌末公公出現「巨大轉變」！一票過來人淚喊：時間不多了

▲原PO表示，公公癌症復發。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一名媳婦表示，癌末公公會說讓人聽不懂的話，寫的字跡也出現大轉變，就像變了一人。不少病友家屬稱，他們也有類似經驗，出現這轉變表示剩下時間不多了。

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▲原PO表示，公公的字跡開始不同。（圖／翻攝Dcard）

原PO在Dcard以「癌末公公寫的字跡大轉變」為題發文，表示「公公因癌症復發進出醫院多次，因我們住不同縣市，大多時間都是婆婆在照顧，目前住在家裡，能自行走動但有鼻胃管，因開刀後無法說話。」

原PO表示，近日婆婆察覺公公行為怪異，睡超過7到8小時，這幾天寫了一些話大家都不理解，也問不出原因，「隔了幾天字跡完全不一樣，想問問大家有沒有遇過類似的情況？或是有大神能解讀？」

▲公公字跡。（圖／翻攝Dcard）

原PO說，她跟先生想了很久，怕婆婆是不是精神狀況也出問題，決定先生先搬回去住一陣子，「我先生的奶奶還在世，爺爺不在了，然後家裡不可能有600億。」

貼文一出，不少人紛紛留言「我爸癌症去世前幾個月也會這樣，字跡跟以前完全不同」、「我外公生病的時候說他要花6百萬挖井來得到最乾淨的水來泡茶」、「應該跟大腦有關係，控制語言？的地方有點狀況」、「我爸爸癌末走之前一個月也有這樣狀況，後來就慢慢沒力、瞻望、不說話」、「要好好把握跟親人相處的時間，不要太去找解決的答案，陪伴會是最好的解答」。

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