最低-4.1度！玉山被霧淞染白　3000公尺+登山路線實施雪季措施

▲玉山主峰岩上霧淞。（圖／山友陳之彬提供）

記者高堂堯／南投報導

今日受大陸冷氣團影響，玉山園區上午7時出現零下4.1度低溫，高海拔地區更滿佈霧淞，形成銀白世界；玉山國家公園管理處也發布公告：即日起實施園區海拔3000公尺以上生態保護區登山路線雪季措施，只受理具雪地經驗並備妥雪攀裝備的隊伍申請。

玉管處指出，相關申請說明及表單請至「臺灣登山申請一站式服務網公佈欄檔案下載雪季期間入園申請說明(含自我檢查表及聲明書)」(網址 https://hike.taiwan.gov.tw/news_6.aspx)查詢下載。

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▲圓峰營地霧淞。（圖／山友提供）

根據交通部中央氣象署觀測資料和預報，20日大陸冷氣團將減弱、氣溫稍稍回升，但21日另一波大陸冷氣團又將南下，各地氣溫再度下降，並持續影響到24日；玉管處呼籲，遊客於雪季期間上山請注意保暖，並請備妥雪季登山相關裝備，以及確實學習雪季登山技能，如遇無法克服之問題，請儘速撤退下山，不要冒然前往，也切勿在未做足準備時就上山追雪，以免因失溫、車輛故障、車輛打滑等因素而發生意外。

▲圓峰往排雲山莊步道霧淞。（圖／山友提供）

玉管處另提醒，當山友上山欣賞雪季山岳美景時，不論是在徒步登山或者開車至遊憩區健行，一樣要落實「無痕山林」，以負責任的方式親近自然，減少人為對於環境的干擾，保持環境原本的面貌。