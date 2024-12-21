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玉山後四峰路線難度達第4級　玉管處設反光路標保障山友平安

▲圖5、山徑反光路標導引山友正確行進方向及作為行進時間之評估，能有效減少迷途與遲歸。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

▲山徑反光路標導引山友正確行進方向及作為行進時間之評估，能有效減少迷途與遲歸。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山群峰線後四峰（玉山後四峰）是百岳熱門路線之一，玉山國家公園管理處除劃屬步道難度分級第4級，近期也與中華民國山岳協會合作，針對該登山路線設置山徑反光路標共計16.5公里，導引山友正確行進方向及作為行進時間之評估，希望有效減少迷途與遲歸、保障登山安全。

玉管處說明，「玉山後四峰」路線一般以海拔3694公尺的圓峰山屋為基地，進行放射性攀登，四座百岳分別為十峻之一的玉山南峰、東小南山、南玉山、有「最鳥」百岳之稱的鹿山；因該區域位處高海拔，其步道地形與植被條件偶有雷同，路感不佳的山友常有錯判路徑情況，另也有未能掌握登山進程，導致遲歸、摸黑及迷途等山域事故，需具備一定的體能和路徑判別技術才能順利完成。

▲▼以「圓峰山屋」為起點，建置後四峰路線的山徑反光路標系統。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲▼以「圓峰山屋」為起點，建置後四峰路線的山徑反光路標系統。

▲玉山群峰線後四峰山徑，經公私協力施設反光路標。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處表示，經與中華民國山岳協會合作，於12月10日完成以「圓峰山屋」為起點，建置往玉山後四峰路線的山徑反光路標系統，含東小南山往鹿山支線，總計16.5公里長，每100公尺設置1面反光路標；山友跟著標號順序走，可有效降低迷途的風險，而利用標號順序評估所需時程，亦可減少遲歸及摸黑夜行情形，若遇濃霧或夜行，亦可藉由頭燈及路標反光特性，來辨識正確的路徑，「玉山後四峰」山徑標示系統指引說明解說牌示，已同步張貼於「圓峰山屋」外。

▲▼中華民國山岳協會工作夥伴行山徑反光路標施工。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲▼中華民國山岳協會工作夥伴行山徑反光路標施工。

▲玉山群峰線後四峰山徑，經公私協力施設反光路標。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處另與「魯地圖」合作，將「玉山後四峰」全線地圖里程與現場的路標系統，同步呈現於離線地圖APP；路標資訊除作為山友安全回報之用，若遇山域事故，回報該路標編號亦可作為救援之參考，以健全的路標系統搭配離線地圖APP之實際操作，可將風險降至最低。

玉管處呼籲，山友在啟登前應詳細瞭解路線、做足裝備及體力準備，並攜帶有定位功能之器材及可供緊急聯絡之通信設備（手機、衛星電話、無線電、inReach等），另提醒時序入冬，海拔3000公尺深山清晨已有結霜情況，登山過程請務必注意保暖，才能平安完成「玉山後四峰」壯舉。

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