史上最早寒假！5所大學12／23開始放假　總共放58天

▲包括台大等5校，將迎來史上最早寒假。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學推動一學期16周，迎來史上最早寒假。包括台大、台師大、台科大、清大、陽明交大等五校，本周期末考，本月23日起放寒假，寫下史上最早開始寒假。上述5校寒假將持續到明年2月14日，若再加計前後的例假日，放假時間長達58天，相當於中小學暑假長度。

為了與國際接軌，包括台大、台師大、台科大等3所台灣大學系統學校，從2022年起將一學期改為16周。隨後也有國立大學跟進，根據教育部統計，目前共有台大系統三校、清大、陽明交大、台北大學、暨南大學等7校實施一學期16周。

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儘管目前才12月中旬，但由於推動16周制，比較早開學的台大、台師大、台科大、清大、陽明交大等5校，明天起開始期末考周，預計本周五（20日）結束，預計23日起開始放寒假，成為史上最早開始的寒假，也讓外籍生可以回到自己國家歡度聖誕節。

▲▼陽明交大與清大，也將迎來最早寒假。（圖／記者許敏溶攝、清大提供）

根據上述五所大學的行事曆，寒假從12月23日開始，持續到明年2月14日，放假時間長達54天，再加上前後有兩個周末，等於放假時間長達58天。

不過，台北大學、暨南大學、中興大學等三校，由於開學時間晚一周，所以直到12月30日才開始放寒假，持續到明年2月14日，放假時間仍長達51天，還是羨煞其他大學。

目前包括中興大學、政大、中央大學、台藝大等學校，預計將在下學年實施一學期16周。教育部表示，因學期周數調整涉及學生學習權益及教師教學規劃等重要事項，各校宜辦理校內溝通諮詢會議，納入學則修正並經校務會議通過。學則規定仍以授課18小時學分為原則，實驗或實習每學期36至54小時為1學分，課程得於16周內完成。