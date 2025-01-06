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大陸 大陸焦點 特派現場

計程車司機被乘客認錯！竟找到「雙胞胎哥」　與失散30年父母團聚

大陸貴州省貴陽市近日發生一件感人的團圓故事。（圖／翻攝自微博）

▲大陸貴州省貴陽市近日發生一件感人的團圓故事。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸貴州省貴陽市近日發生一件感人的團圓故事。男子彭定一2016年在貴陽開計程車時，一位乘客把他誤認為自己的朋友，這次意外讓他與失散多年的雙胞胎哥哥相認。經過多年尋親，彭定一懷著既緊張又期待的心情，4日頭一回見到了自己的親生父母，在離家30年後終於與他們團聚。

綜合陸媒報導，彭定一2016年開計程車攬客，一位乘客上來就開始聊天，似乎和他相當熟識。彭定一很疑惑，一番交流後才明白對方認錯人。好奇之下，彭定一透過該名乘客和與自己「很像」的男子碰面交流，這才發現他們竟是雙胞胎兄弟。彭定一回憶，他和哥哥頭一回見面，覺得連DNA都用不著做，簡直就是在照鏡子。

除了外貌像，2人就連說話方式、習慣也幾乎一樣，甚至兄弟倆即使分隔兩地，也會在同一天感冒。通過深入交流，兄弟倆發現自己都是被人收養的，於是2人決定去採血，並在寶貝回家網站上登記，希望能找到親生父母。

據了解，2人的母親當年在貴陽一家醫院生下兄弟倆後，被醫院告知孩子都夭折了，弟弟彭定一被醫生抱回家，後來因為總是哭鬧，第4天被送到現在的養父母家，哥哥也同樣被送人。值得欣慰的是，彭定一的養父母只有他一個孩子，這麼多年來對他視如己出。

今年1月4日，彭定一終於找到了父母，認親現場圍滿了人，場面熱鬧非凡，鑼鼓隊歡快地吹吹打打，志願者們還拉起了橫幅。彭定一的媽媽身著喜慶的紅色衣裳，與父親和姐姐站在隊伍一旁靜靜等待，手中揮舞著小旗，熱烈地歡迎著他。彭定一的姑媽哭著說，「孩子30多年後終於回來了，太開心了」。

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