搭機想插隊恐被處罰！航空公司派員「一招反制」…插隊仔重新排隊

▲機場。（示意圖／達志影像，下同）



文／CTWANT

越來越多人喜歡趁假期出國玩，但搭飛機常常遇到很多狀況，最常見的就是有人插隊，近日有國外民眾發現，搭乘達美航空登機時，發現有插隊的人立刻被沒收行李檢查，還被要求重新排隊；消息在網上曝光後，被一眾網友大讚這項服務，「那些不守規局的就該教訓」。

根據外媒《METRO》報導，民眾到一些熱門國家旅遊，搭飛機很有可能遇到大排長龍等登機的狀況，有的人還會趁亂插隊，造成其他旅客的困擾。日前國外有民眾在知名論壇Reddit分享，搭乘達美航空在登機時，在登機口有工作人員強調，凡發現有人試圖插隊，會立即沒收隨身行李當眾檢查，再要求插隊者到隊伍最後面「重新排隊」。

重新排隊雖然聽起來很殘酷，但貼文底下大多數人都認可這項處罰，紛紛表示，「向航空公司登機口員工致敬」、「比那種嘟嘟聲制止有用多了」、「這應該成為每一間航空公司的標準做法」。有部分網友更納悶問，「不明白那些插隊登機的人」，因為先登機也是要等待其他人登機完成，「又不會比較早抵達目的地」。

據悉，美國航空去（2024）年11月為了減少因機場排隊造成的麻煩，推出一項新的登機技術，乘客沒被叫到就搶先去掃描登機證，系統識別會發出「嘟嘟聲」，讓地勤人員知道該名乘客還不能登機，就會請對方回到隊伍中。不過這項技術反應很兩極，有人認為可以解決排隊秩序混亂的狀況，但也有些人覺得很像在「羞辱」乘客。

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